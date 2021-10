Sanggol kumikita ng P50K sa pagbiyahe

Kumikita na nang libo-libo kada buwan ang isang taong gulang na sanggol na kinilala bilang kauna-unahang “baby travel influen­cer” sa social media.

Nabatid na si Briggs Darrington at ang kanyang mga magulang na sina Jess at Steve ay bumibiyahe sa iba’t ibang lugar sa Amerika.

Ang nanay ni Briggs na si Jess ang regular na nagpo-post sa Ins­tagram account (@whereisbriggs) at TikTok account (@where.is.briggs) mula nang ipinanganak ang sanggol noong Oktubre 14, 2020. Sa nga­yon, meron na silang 32,300 follower sa Instagram at 282,100 likes sa TikTok.

Nakapokus ang nasabing social media accounts sa tips at tricks kung papaano makapagbabiyahe nang may kasamang baby.

Nabatid na hindi pa man ipinanganganak si Briggs ay travel blogger na si Jess. Kaya naman nang malaman niyang wala pang travel blogs na nakatutok sa pagbiyahe kasama ang sanggol ay gumawa na siya ng sarili.

“I started to look for social media accounts that talked about baby travel, I couldn’t find a single one! I saw a gap and decided to set up social media accounts as a fun way of sha­ring everything that I learned—the good and bad—of traveling with a baby, to help other first-time parents,” banggit ng 28-anyos na nanay sa Daily Mail.

Simula noon ay nilapitan na si Briggs ng mga gustong mag-sponsor – parehong sa mga social media post at ng kanilang mga biyahe – at nang sumahin ni Jess ang pumasok na kita ay umaabot ito sa tinatayang $1,000 (P50,000) bawat buwan, habang ang iba naman ay nagbibigay ng diapers at wipes para sa sikat na baby.

Napag-alamang ang unang flight ni Briggs ay noong 9 linggong gulang pa lang siya. Sa ngayon, nakabisita na ang sanggol sa 16 state sa Amerika at nakasakay na sa 45 flight.

Nalibot na ng baby travel influencer ang mga beach sa California, mga bundok sa Alaska at mga mountain at sa Grand Canyon. (Juliet de Loza-Cudia)