Sanggol, 8 pa dedo sa Van ng Sundalo

DEAD-on-the spot ang siyam katao kabilang ang isang baby habang dalawa ang malubhang nasugatan matapos silang araruhin ng nagwalang van na sumalpok sa isang bahay at garahe sa bayan ng Lal-lo sa lalawigan ng Cagayan Sabado ng gabi.

Ayon kay Lal-lo Police Station (LPS) chief-of-police P/Maj. Jefferson Mukay, kinilala ang mga biktina na sina Aladin, Duarte, Jeric, Eric at Charie, lahat ay may apelyidong Oñate; May-ann, Rosita at Elisa Martinez; at Clarita Maganay. Ang mga biktima ay kabilang sa dalawang magkahiwalay na pamilya.

Sa report ng LPS, ang mga biktima ay namatay noon din matapos silang araruhin sa Barangay San Lorenzo alas-9:31 ng gabi ng van na minamaneho ni Dan Vincent Domingo, 42, miyembro ng Philippine Army na nakabase sa Tabuk City, Kalinga.

Sa report, pati si Domingo at isa pang pasahero ay sugatan din sa nasabing aksidente. Dinala sila sa Matilde Olivas District Hospital.

Sa paunang report, papunta ang driver ng van sa bayan ng Luna nang hindi niya umano napansin ang pakurbadang highway kaya napunta sa kabilang linya kung saan sinalpok ang bahay ng isang Renato Dolores at garahe ng isang Ashley Sajania at nasuyod ang mga biktima kung saan damay din ang nakaparadang tricycle at SUV.

Nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide si Domingo. (Allan Bergonia)