Sangalang, misis, anak wagi sa virus

HINDI rin nakaligtas sa COVID-19 virus si Magnolia Hotshots forward Ian Sangalang, ibinahagi ng kanilang pamilya na tinamaan sila ng virus.

Bukod kay Ian, maging ang misis nito na si Eunice at kanilang anak na si Isaiah ay hindi nakaiwas sa nasabing nakamamatay na sakit.

Ibinahagi ng misis ni Ian ang kanilang naging COVID-19 journey.

“I could vividly recall how I felt the first time I learned that my husband tested positive for Covid.. altho he immediately isolated himself from us, the experience was very traumatizing,” sambit ni Eunice.

Ikinabahala rin nito ang posibilidad na pati ang kanilang anak ay matamaan ng COVID-19, at ‘yun nga ang nangyari, maging siya at kanilang anak ay tinamaan ng sakit.

Dagdag pa ng misis ni Ian, panalangin at pananalig sa Diyos ang kanilang naging sandata kaya sila nakaligtas sa nakamamatay na virus.

“We held on to His promises. We worship every day and it was life changing. Our experience has been a testimony of faith. And Jesus was our doctor,” aniya. (Sarah Jireh Asido)