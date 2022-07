Sandro mas may alam kesa ibang cong

Tinukuran ni Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte ang paghalal kay presidential son at Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos bilang senior deputy majority leader.

Ayon kay Villafuerte ang kaalaman ni Marcos sa proseso ng lehislatura at pagiging pamilyar nito sa mga kongresista ay mistulang bumura sa kanyang pagiging first-time legislator kaya naging nararapat sa kanyang puwesto.

“I myself could vouch for these two attributes that are likely to make Sandro excel as a senior deputy majority leader in the 19th Congress,” sabi ni Villafuerte.

Ipinunto rin ni Villafuerte na ang paghalal kay Marcos ay desisyon ng supermajority.

Ayon pa kay Villafuerte, maaaring marami ang hindi nakakaalam na si Marcos ay nagtrabaho bilang legislative staff ng noon ay Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, ngayon ay Speaker.

Kasama umano si Marcos sa mga naghirap para maipasa ang mga mahahalagang panukalang batas gaya ng taunang General Appropriations Acts (GAAs), Bayanihan to Heal as One Act, at Bayanihan to Recover as One Act.

Ayon kay Villafuerte magiging mahalagang sangkap din upang ma¬ging epektibong Senior Deputy Majority Leader ang pagiging pamilyar ni Marcos sa mga kongresista, marami sa mga ito ay nakasalamuha na niya sa nakaraang Kongreso.(Billy Begas)