Sandra Cam tinurong nagpapatay kay Vice Mayor Yuson

Idiniin kahapon ng pamilya ng pinaslang na Vice Mayor ng Batuan, Masbate si Philippine Charity Sweepstake Office Director Sandra Cam na nasa likod diumano ng naganap na insidente na nagresulta pa sa pagkasugat ng dalawa pang tao sa Sampaloc, Maynila kamakalawa.

Ayon kay Lalaine Yuson, misis ng pinaslang na si Vice Mayor Charlie Yuson III, mayroon silang mga ebidensiya na nagpapakita na ang isa sa suspek ay tao ng anak ni Cam na si Marco Martin Cam at umuuwi ito sa resort na pag-aari ni Cam.

Kasabay nito, kinondena ng pamilya ng biktima ang patuloy na pagtatago sa mga mukha ng apat na suspek na naaresto ng pulisya nang masunduan nito ang van na ginamit umano sa pagpatay sa bise alkalde.

Ayon kay Barangay Chairman Charlie Yuson Jr. ng Barangay 482 sa Sampaloc, Maynila at nakakatandang kapatid ng biktima, nagtataka sila kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi ipiniprisinta ang mga suspek.

“I have nothing to do with the ambush,” giniit naman ni Cam.

Naniniwala si Cam na isinasangkot siya sa insidente dahil ang kanyang anak na si Martin ay natalo sa anak ng biktima na si Charmax Jan Yuson sa nakaraang eleksyon.

“It is so unfair that our family is being dragged into this, we’ve move on from that election,” ani Cam.

Nagpaabot pa rin ng pakikidalamhati si Cam sa pamilyang Yuson at nanawagan ito sa pulis­ya na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa pagpaslang sa biktima. (Juliet de Loza-Cudia)