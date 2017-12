Sandra Cam pasok sa PCSO

Ipinuwesto ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa Board of Directors ng Philippine Cha­rity Sweepstakes Office (PCSO) ang talunang kandidato sa pagka-senador na si Sandra Cam na kilalang bata ng gambling operator na si Atong Ang.

Kasama si Cam sa mass oath-taking sa Malacañang ng mga bagong opisyal na hinirang ng Pangulo.

Agad namang itinanggi ni Cam na ‘political accommodation’ ang puwes­tong ibinigay sa kanya ni Pangulong Duterte.

“I don’t think so. The President has given me the trust, I’ve been wor­king so hard to help the less fortunate and for the OFWs. This is not a political position, at makikita po ninyo, give me at least three months, I will prove to those detractors that they are wrong,” pahayag ni Cam.

Kilalang magkaibigan sina Cam at Ang. Hindi rin itinatanggi ni Cam na kaibigan niya ang kilalang gambling operator. Dahil dito, may mga nagdududa kung nararapat bang ipuwesto si Cam sa PCSO.

Kasama rin sa nanumpa si Bong Suntay, ang presidente ng Philippine National Taxi Operators Association, na itinalaga rin ni Pangulong Duterte sa PCSO board.

Samantala, nanumpa rin si dating Presidential Spokesman Ernesto Abella bilang bagong Undersecretary for Strategic Communications ng Department of Foreign Affairs.

Kasama ring nanumpa sa mass oath-taking si Presidential Communications Operations Office (PCOO) Undersecretary for New Media Lorraine Badoy gayundin si dating Solicitor Gene­ral Agnes Devanadera na itinalagang bagong pinuno ng Energy Regulatory Commission (ERC).