Sandoval masaya sa pag-aprub sa First 1,000 Days Law

NILAGDAAN na ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11148 o ang First 1,000 Days Law na isinulong ni Malabon Congressman Ricky Sandoval kaisa ng kanyang mga kasamahan sa mamba­batas na naglalayong pataasin at tutukan ang wastong nutrisyon ng mga ina at kanilang sup­ling sa unang 1,000 na araw ng kapanganakan.

Sa ilalim ng batas na ito, inuutusan ang sangay ng pamahalaan na may kinalaman sa kalusugan na isaalang-a­lang at gawing prayo­ridad ang tamang pa­ngangalaga sa kalusu­gan ng mga buntis, mga nanay na nagpapasuso, adolescent na mga kababaihan, at mga bagong panganak na sanggol hanggang dala­wang taon upang maiwasan ang pagbagal ng paglaki ng mga bata at makaiwas sa iba’t ibang uri ng sakit. Kailangang sila ay makakuha ng pagkaing wasto para sa kanilang edad, sapat na bakuna, deworming at iba pa.

“Sa pamamagita­n ng batas na ito, ipi­nag­bubuntis pa lamang ang mga bata ay nakaantabay na ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Prevention is better than cure kaya natin isinulong ang batas na ito upang maa­gapan at mabawasan na ang kaso ng mga batang lumalaking kulang sa timbang, malnourished, at sakitin dahil na rin sa hindi wasto at sapat na batayang serbisyo. Mala­king tulong ito sa mga ina at supling na taga-Malabon na nakararanas ng parehong kaso ng malnutrisyon at iba’t ibang sakit. Ngayon, mas mara­ming bata na ang magiging malusog mula sa sinapupunan pa lang ng kanilang ina hanggang sa kanilang paglaki,” wika ni Sandoval.

Ayon sa pag-aaral, 95 na bata na may edad lima pababa ang nakararanas ng undernutrition at 3.6 milyong bata ang may mahinang development habang 800,000 ang malnou­rished na bata sa ating bansa.