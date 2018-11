Sandiganbayan lumambot kay Imelda; pinayagang magpiyansa

PINAYAGAN ng Sandiganbayan si dating First Lady Imelda Marcos na makapagpiyansa gayundin ang makapaghain ng apela laban sa guilty verdict kaugnay sa kanyang mga kasong graft.

Sa resolusyon ng 5th Division, nakasaad na may 15-araw si Marcos para maasikaso ang kanyang mga post-conviction remedy, kabilang ang planong pagpapasaklolo sa Supreme Court (SC).

Bukod dito ay pinayagan din ang dating unang ginang na maghain ng piyansa, bukod pa sa P150K na una niyang ibinayad dahil sa pagkabigong duma­lo sa araw ng promulgasyon.

“Mrs. Marcos was given 15 days to avail of post-conviction remedies under the rules, which would be either her filing of a motion for reconsideration or a notice of appeal. She was also required to post a cash bond double the amount of her original bond, as the rules allow an accused to continue enjoying provisional liberty during the pendency of an appeal or a motion for reconsideration,” ayon sa court resolution.

Nauna ng isinantabi ng anti-graft ang Notice of Appeal na inihain ni Marcos sa dahilan, ‘premature’ o masyado pang maaga ang hiling nitong iakyat agad sa SC gayong dinidinig pa ang nasabing mosyon.

Magugunitang, sa ibinabang desisyon ng anti-graft court ay napatunayang guilty si Marcos sa pitong graft case nito na may kinalaman sa umano’y financial interest nito noong panahon siya ay nagsisilbing Metro Manila governor.

Dahil dito, pinatawan ito ng minimum na anim na taon at isang buwan pagkakulong hanggang maximum prison sentence na 11 taon para sa bawat count ng graft.