Sandara Park hindi nagmaldita kay Ai-Ai

Nananatiling malapit sa puso ni Sandara Park ang mga Pinoy. Na kahit may bonggang career na siya sa Korea, hindi pa rin talaga niya nalilimutan ang pinagmulan niya, o nasimulang career sa showbiz, na sa Pilipinas nga, o partikular sa ABS-CBN.

May mga artista na hindi maiiwasang mailang kay Sandara, na baka kapag nag-chat sila ay dedmahin lang sila, at ma-hurt talaga sila. Pero, iba nga ang naging karanasan ni Ai-Ai delas Alas kay Sandra, ang kinilalang Pambansang Krung-Krung ng Pilipinas noon.

“Sobrang ang saya-saya ko…kasi follow ko si Kim Soo Hyun nung isang araw… tapos nakita ko name ni Sandara kaya follow ko siya. Kinamusta ko siya nagulat ako sumagot kasi super sikat na sikat na siya sa Korea, icon na nga sya, pero napakabait pa rin na bata… may opo pa rin sumagot.

“Baby girl salamat sa tsika at salamat napakabait mo pa ring bata… May GOD bless you more and more… Take care always be safe and I love you baby girl… Sorry sa istorbo para kay Mang Tae doll… hahaha tawa siya saken, ako din bigla oo nga ano ba yan nakita ko kasi kay Gabbi Garcia natuwa ako … basta thank you sa kabaitan mo @daraxxi,” sey ni Ai-Ai. (Dondon Sermino)