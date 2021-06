Sanchez, Yankees tinuldukan ang olats

PINAGDISKITAHAN ng New York Yankees ang Minnesota Twins 8-4 para kalsuhan ang four-game skid.

Naglista ng homer sina Gary Sanchez at Miguel Andujar, may two hits at isang RBI si DJ LeMahieu, dalawang runs din ang sinindihan ni Aaron Judge para sa New York.

Matikas na kinamada ni reliever Jonathan Loaisiga ang 1 1/3 perfect innings para ipreserba ang inumpisahan ni Yankees starting pitcher Jordan Montgomery.

Nilista ni New York utility Tyler Wade ang go-ahead run mula sa fielder’s choice ni LeMahieu sa eighth nang mapalakas ang bato ni Twins second baseman Jorge Polanco – isa sa apat na errors ng Minnesota sa game.

Binigyan ng walk si Judge habang loaded ang bases sa fifth, sinundan ng New York ng isa pang run sa wild pitch. Nakahirit muli si Judge ng RBI nang maunahan ang bato sa double play. (VE)