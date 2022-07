Sanchez, Red Sox pinutol kamalasan

SA sobrang inis, ipinukol ni Cleveland Guardians pitcher Zach Plesac ang bola palabas ng Fenway Park sa Boston habang ipinoporma ng ground crew ang tarpaulin pantakip sa field nitong Lunes.

Pero ambon pa lang noon.

Na-delay ng 38 minutes ang laro, pagbalik ay itinuloy ng Red Sox sa 3-1 panalo para tagpasin ang five-game losing skid.

Nakauna ang Boston 1-0 sa single ni Yolmer Sanchez sa third inning.

Makulimlim pa lang, ipinalabas nina plate umpire at crew chief Dan Iassogna ang tarp.

Naglalakad papunta ng third-base dugout si Plesac, ibinato ni Plesac ang bola paalpas sa bubong ng third base at palabas sa ballpark.

“It wasn’t even raining,” himutok ni Plesac. “I was ready to play until we couldn’t play. I don’t think we should stop the game if we’re capable of playing at the moment.” (Vladi Eduarte)