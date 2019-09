Sanchez namakyaw ng GCTA

Pumatol din umano si convicted rapist-murder at dating Calauan, Laguna mayor Antonio Sanchez sa diumano’y ‘GCTA for sale’ scheme na minanipula ng mga opisyal ng Bureau of Corrections (BuCor), ayon kay Senador Richard Gordon.

“I think so, dahil lahat galaw ng pamilya eh,” pahayag ni Gordon, chairman ng Senate blue ribbon at justice committees, sa panayam ng DZBB kahapon.

“Nakita natin ‘yung common-law wife niya, kayang-kayang pumunta doon sa Muntinlupa sa office ni [Nicanor] Faeldon kahit dis-oras nang gabi. Tapos the following day hindi siya nakapunta nang gabi pero nakakapasok siya. The next day, holiday, nakausap niya. So talagang meron silang ugnayan,” dagdag nito.

Si Sanchez ay kilalang deboto ng Birheng Maria kung saan isinangkalan pa niya ito sa kanyang kaso at ginamit pa ang rebulto nito sa pagtatago ng iligal na droga sa kanyang selda.

Nauna nang ibinunyag ng asawa ng isang preso sa New Bilibid Prison (NBP) sa Senado na maraming mga preso ang nakakalaya nang maaga kapalit ng bayad sa GCTA o Good Conduct Time Allowance.

Sabi ni Yolando Camelon, nagbayad umano siya sa isang Mayor Mabel Bansil ng P50,000 noong Pebrero para mapababa ang sentensiya ng asawa na nakapiit sa minimum security compound ng NBP.

Ipinakilala diumano ni Bansil si Staff Sergeant Ramoncito Roque, ang chief ng document session ng BuCor para ayusin ang kanyang papeles.

Subalit sa kabila ng pagbayad ng P50,000 hindi umano natupad ang ipinangakong paglabas ng kanyang asawa na dapat sana’y lalaya noong Abril.

Sabi ni Roque, nagpunta pa sa kanyang bahay sina Camelon at Bansil, at pinilit siyang tanggapin ang pera subalit ibinalik niya pagkalipas ng ilang araw.

Ayon kay Gordon, nakabuti umano ang ginawang pagbubunyag ni Camelon dahil totoo namang sinasamantala ng mga opisyal ng BuCor ang mga preso sa NBP.

“Ang hindi ko gusto, ngayon pati ‘yung mga maliliit sa baba katulad nu’ng testigo namin nu’ng isang araw, nakita mo talaga na hihingian na ng pera ngayon, at talagang tatakutin nila para magbigay sa kanila,” sabi ni Gordon.

“Talagang raket na. Siyempre kung ikaw ay nakakulong doon sa loob ng Muntinlupa. ‘Yun, vulnerable, puwede kang pahirapan, puwedeng sabihin sa’yo late ka, panay ang deduct sa’yo, e talagang under the gun ka. So mabuti nagsumbong na ang babaeng ito, at sinumbong niya itong ginagawa ni Roque,” dagdag pa ng senador.

Ipagpapatuloy ng joint committee ang pagdinig sa naturang isyu ngayong Lunes. (Dindo Matining)