‘Sanay na kami! Tanggap na!’ Kristoffer Martin pumiyok sa tsismis kay Alden

Aware si Kristoffer Martin na nalalagyan ng kulay ng ibang mga fan ang pagkakaibigan nila ni Pambansang Bae Alden Richards. Maraming mga fan ang nagbibigay ng malisya sa closeness ng dalawang Kapuso leading men.

Kaya nagsalita na ang singer ng single na Paulit-Ulit para malinawan ang mga malilisyosong mga fan patungkol sa friendship nila ni Alden.

“Nung una talaga mahirap. Parang ang hirap maging malaya bilang kaibigan. Ngayong nasanay na kami, tanggap na.

“Ang dami naming kaibigan sa circle namin. Alden, Rodjun Cruz, ako, Bea Binene. Apat kami. Nagha-hiking pa po kami.

“Minsan mare-restrict kaming mag-post kasi baka may masabi ang tao. Kumbaga sa circle of friends namin, mas maganda na tayo-tayo na lang ang may alam, huwag na tayo mag-post.

“Mas maganda na lumalabas tayo nang tahimik,” sey pa ni Kristoffer.

Naging biktima na rin si Kristoffer ng pamba-bash ng mga fan dahil sa pagiging malapit nito kay Alden. Ang maganda raw ay si Alden ang humihingi ng pasensiya sa ginagawa ng mga taong ito sa kanya.

“Humihingi siya ng pasensiya. Siya nga rin nagsasabi na huwag na kayong mag-post every time na may labas, may lakad para hindi na rin maano. Sobrang concerned din niya eh,” say pa ni Kristoffer. (Ruel Mendoza)