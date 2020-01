‘Sana masakyan kita’ joke ni Joey ‘di ikinatuwa

Hindi nagustuhan ng mga netizen ang naging biro ni “Eat Bulaga” host Joey de Leon sa isang flight attendant sa #BawalJudgmental nitong January 7.

Nag-No. 1 trending ang comedian dahil sa joke niyang “Sana masakyan kita”.

Anila, napaka-insensitive host daw ni Joey.

Sa kabila na nagsabi si Joey na walang malisya ang kanyang biro ay kinuyog pa rin siya sa social media.

Magugunitang nag-trending din si Joey noong isang taon dahil sa biro niya sa legs ni Pia Guanio.

@iamchristevans, “I love Eat Bulaga but Joey De Leon always proving that he is a insensitive host. Saying ‘Sana masakyan kita’ to a flight attendant contestant in #BawalJudgmental is so below the belt and showing no respect to the audience and also to the contestant.

“You’re cancelledt. As always.”

@badgal_JA, “ok Joey De Leon is trending again bc of his disgusting JOKES.”

@Hansushie, “Joey de Leon, when spitting out green jokes, makes other hosts uncomfortable. Try to observe it sometimes.

“Also, my mom is a fan of Eat Bulaga ever since. She always say ‘gago talaga ‘to si Joey’ everytime na magbabanggit si JDL ng green jokes. SO ANONG SANAYAN SINASABI NG IBA?”

@nixxnicci, “Joey De Leon to a beautiful flight stewardess: sana masakyan kita#MenAreTrash.” (IS)