Sana lang bumalik: Anak ng magsasaka nag-aaral na sa Harvard

Nag-aaral na ngayon sa prestihiyosong Harvard University ang anak ng magsasaka sa Bulacan na si Romnick Blanco, salamat sa tulong ng isang organisasyong Kristiyano.

Nagsumikap si Blanco na ipagpatuloy ang pag-aaral, kahit pa kinailangan niyang tawirin ang ilog kada araw ayon sa News 5. Edukasyon umano ang mahigpit na adhika para sa kanya ng tatay, sa ulat ng Elite Readers.

Hindi nagtagal, nagbunga ang dedikasyon ni Romnick sa pag-aaral, kung kaya isa siya sa mga nakapagtapos ng English at Computer-Literacy sa paaralan ng GreenEarth Heritage Foundation.

Sinuportahan din ng organisasyon ang pagiging high school scholar nito sa International School Manila. Nagtapos ito noong 2017, ngunit nag-gap year upang libutin ang mundo.

Para sa kolehiyo, nakatanggap ang lalaki ng mga scholarship offer sa Dartmouth College, Wesleyan University at New York University-Abu Dhabi. Ngunit pinili nitong mag-aral sa Harvard University.

Humanga ang publiko, at hinangad na sana bumalik ito at manilbihan sa bansa.

“I hope he returns to the Phl after completing his degree and help Phl instead of getting employmenf from already mega rich giant corporations/companies,” ani @goegeous_miles.

“Nawa’y mamalagi sa iyong isip at puso ang pagmamahal sa iyong mga magulang at sa inang bayan,” sabi naman ni Adora Adriano.

“Congratulation! We are proud of you. Good luck and study hard to reach the goal of success. But this important be yourself and never forget your lovely parents and specially your pass (sic) life here in Philippines,” ayon kay Elizabeth Magaluna.