Sana gumaling na ako — Mariel

Nakaratay sa kama ngayon si Mariel Padilla dahil sa karamdaman na hindi niya sinabi sa post niya sa kanyang Instagram. Kaya hindi malaman ng kanyang mga follower kung anong sakit ang pinagdadaanan nito.

Basta ipinakita lang ni Mariel sa IG niya ang asawang si Robin Padilla na nasa harap niya, may dalang tray ng pagkain sa loob ng kuwarto, naka-face mask at faceshield.

Makikita rin sa wall ang isa pang tray ng mga pagkain sa kama.

“I take care of everyone but he takes care of me. Thank you babe @robinhoodpadilla. Sana gumaling na ako,” sabi ni Mariel.

Ibayong pag-iingat ang paglapit ni Robin at marahil sa iba pang mga kasambahay kay Mariel dahil may dalawa silang mga maliit pang mga anak. (Rey Pumaloy)