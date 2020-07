San Miguel lulutasin baha sa Bulacan

Nagsimula na ang San Miguel Corp. sa pagtatanim ng libo-libong mangrove o bakawan sa Hagonoy, Bulacan, na makakatulong para mabawasan ang pagbaha sa nasabing lugar.

Ayon sa pahayag ng SMC, magtatanim sila ng 25,000 bakawan sa 10 ektarya ng coastal area sa Hagonoy, kung saan ito ay maliit na parte pa lamang sa target na 190,000 mangrove na mapakalat sa Bulacan at Gitnang Luzon.

“The initiative is part of a massive, wide-ranging plan to address perennial flooding in the province, ahead of construction of the country’s newest and largest international gateway just north of Metro Manila,” saad ng kompanya.

“It’s all part of the airport development master plan. We will not be investing over P700 billion if flooding and environmental concerns are not addressed,” ayon naman kay SMC president at CEO Ramon S. Ang.

Sa ngayon ay nasimulan na ng SMC ang P734M project para sa New Manila International Airport sa nasabing lalawigan.