San Miguel hinay lang kay Fajardo

Mabubulilyaso man ang comeback ni June Mar Fajardo ngayong 2021 PBA season matapos maimpeksyon ang inoperahang right tibia, tiniyak naman ni San Miguel Beermen head coach Leo Austria na sandali lang itong a-absent.

Kwento ng 62-anyos na mentor sa PBA Press Corps virtual awards night, klinaro aniya ng kanilang doktor na makakalaro pa rin ngayong season si Fajardo subalit hindi sigurado kung kailan.

“I was assured by the doctors before na definitely he will play this coming season,” aniya.

“Hindi ko lang ma-assure is ‘yung first game namin, kasi tentatively, mag-o-open tayo ng April 9.”

Nilinaw pa ng 2019 Baby Dalupan Coach of the Year awardee na si coach Leo na hindi nila pipiliting maglaro si ‘The Kraken’ kung hindi pa siya 100% ready.

“Ang concern namin is not to force him to play if he’s not 100 percent,” diin pa ni Austria. (Aivan Episcope)