San Juan pinagdiwang ang Bonifacio Day

Simpleng selebrasyon para sa pagdiriwang ng Bonifacio Day ang isinagawa sa San Juan City bilang paggunita sa araw ng tanyag na bayani at ama ng Katipunan.

Pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora kasama ang mga opisyal at kawani ng cityhall, at si National Historical Commission of the Philippines Executive Director Restituto Aguilar, ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Bonifacio na makikita sa Barangay Onse na isang historic site dahil dito nanirahan si Bonifacio kasama ang ilang Katipuneros bago ang battle of Pinaglabanan na ginanap sa San Juan City, kasabay nito ang pagdiriwang ng Pista ng Barangay Onse.

Mahigpit namang ipinatupad ang physical distancing at health protocols sa naganap na pagtitipon para sa mga dumalong bisita.

“Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na kasama natin ang NHCP dito sa Barangay Onse sa paggunita natin ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ito ay isang pagkilala sa mahalagang papel na ginampananan ng San Juan sa kasaysayan ng ating bansa, lalo na sa laban ng Katipunan,” ayon kay Mayor Zamora.

Samantala, inanunsyo ng alkalde ang bagong oras ng curfew na gagawing12am to 3am simula December 1 bilang paghahanda sa traditional Simbang Gabi.

Ipinaalala naman si Zamora na bawal ang pangangaroling sa buong San Juan na kung saan ay ipinagbabawal ang paglabas ng mga batang nasa 14-taong gulang pababa at mananagot ang magulang ng mahuhuling bata.

Bukas naman ang mga mall na may 75% capacity para sa mga mamimili at mahigpit na health and safety protocols ang ipatutupad laban sa pagkalat ng COVID-19. (Vick Aquino)