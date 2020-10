San Juan Capistrano, Patron ng mga military chaplain!

Ginunita ngayong araw ang Pista ng patron ng mga military chaplain, San Juan Capistrano na isang Italyano at paring Pransikano.

Bago pumasok sa paglilingkod sa Simbahan, nagsilbi siya bilang Mahistrado sa Perugia ngunit nakulong sa tangka na pagbatiin ang dalawang nag-aalitang pankat.

Sa loob ng piton napagdesisyunan ni Juan magpari at iukol ang kanyang buhay sa Diyos. Pumasok siya ng Orden ni San Francisco noong 1416 at naging tanyag bilang isang predikador. Si Fray Juan ang nagpasimuno sa debosyon sa Banal na Ngalan ni Hesus.

Maraming napanumbalik si Juan sa pananampalataya sa panahon ng malawakang panalalamig sa Simbahan. Kasama ang ilang kabarong misyonero, naglakbay ang grupo iba’t ibang bansa sa Europa. Mistulang may solusyon siya sa lahat ng uri ng problema.

Pahayag ng Simbahan, “Due to his legal background and persuasive disposition, he was able to create a broad understanding among the various groups of the Franciscan Order. His efforts to reunite the Greek and Armenian Churches under Rome were no less successful.”

Bilang epektibong ‘tagapamayapa’ malimit siyang ipinadadala sa diplomatic missions ng Santo Papa. Gayunman, ang kanyang pinakasikat na kontribusyon ay nasa pagtataggol sa Simbahan sa Giyera ng Belgrade noong 1456 nang takain ng mga Muslim sakupin ang buong Europa.

Pumanaw si Padre Juan Capistrano dahil sa peste noong Oktubre 23, 1456 at itinanghal bilang santo noong 1690. Ayon sa Iglesya, hindi pagkakataon lamang ang pagkakakulong ng batang Juan bilang Gobernador ng Perugia- maging sa kabiguan kasama natin ang Poon!

Planado ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa ating buhay upang maisakatuparan ang Kanyang disenyo. Nawa’y patuloy tayong maging bukas sa kalooban ng Panginoon upang mai-ugnay ang ating sarili sa Kanyang kagustuhan, na palangi namang para sa ating kabutihan.