San Jose Del Monte mainit sa ‘Sara para sa Barangay’

Kumpiyansa si San Jose Del Monte City Rep. Rida Robes na makokopo nina dating Senador Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr at Davao City Mayor Sara Duterte ang kanilang lungsod sa halalan sa Mayo 9.

Malugod na tinanggap ni Robes, kasama ang asawang si SJDM Mayor Arthur Robes, si Duterte sa pagbisita nitong Sabado para sa kanyang pangangampanya na “Sara para sa Barangay” kung saan sinalubong siya ng mga lokal at sectoral na opisyal sa Bulacan.

“They will win because in our survey BBM is at 61% while Mayor Inday got 53%. There is no doubt that they will win because they have the people’s support. You just can feel it and they openly show their support to the Uniteam. More than 80 percent will vote here. They will win overwhelmingly here,” pahayag ni Robes.

Noong Biyernes, nakipagkita si Robes kay Marcos sa kanilang headquarters sa Mandaluyong City kung saan ay ipinangako niya ang buo niyang suporta sa dating Senador na aniya ay mahusay na lider at may magandang kalooban.

Idinagdag ni Robes na suportado ang BBM-Sara Uniteam ng 12 alkalde sa Bulacan at 13 sa mga ito ang lumagda pa sa manifesto ng kanilang pagsuporta kina Marcos at Duterte.

Kabilang sa mga lumagda sa manifesto sina Mayor Arthur Robes ng SJDM, Eladio Gonzales Jr. ng Balagtas, Jose Santiago Jr. ng Bocaue, Francis Albert Juan ng Bustos, Ricky Silvestre ng Marilao, Mary Ann Marcos ng Paombong, Roderick Tiongson ng San Miguel, Cipriano Violago Jr. ng San Rafael, Raulito Manlapaz ng Hagonoy, Edwin Santos ng Obando, Russel Pleyto ng Sta. Maria, Narding de Leon ng Angat, Ferdie Estrella ng Baliuag at Vergel Meneses ng Bulakan.