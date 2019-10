San Beda, Xavier sa ‘F4’ ng Prada Midgets

MAGTATAPAT ang San Beda University at Xavier School sa semis ng Prada Midgets 13-Under.

Maganda ang ipinapakita ng dalawang koponan sa eliminations pero mas nakakangat ang San Beda dahil ito ay walang talo.

Pero hindi rin nakakasiguro ang koponan ni Coach Onelle Bien ng San Beda na pinagugunahan nina Ramises Reyes, Zubayr Sahali, Benedict Joseph Agbayani, Gian Carlo Del Rosario, Kirk Fernandez at ang ‘cat quick’ na si Kieffer Andre Herrera sa koponan ni Coach John Sy ng Xavier na may mga malalaking player gaya nina Skye Tan, Gavin Kua, Bric Dizon at Irus Chua.

Mga naging miyembro ito ng 13 under elite-Octagon QC na pinanggalingan ng mga sikat na manlalaro gaya nina Kobe at Andre Paras, Mike at Mathew Nieto, Gian Mamuyac, Tyler Tio at Isaac Go ng Ateneo at Aaron Black na ‘Mr. Triple Double’ ng AMA Online PBA D-League.

Pasok naman sa PSBL championship ang San Beda University at Xavier School na hawak ni Andy Mejos.

Ang inaasahan ay sina Marco Bolactia, Tonchi Conde, Nathan Manarang a Carlos Alfonso Cantorna na ubod ng lakas sa loob na power forward at ang mabilis na all around point guard na si Lance Ronquillo.

Sa Xavier School naman na hawak ni Coach John Sy ay may umuusbong na mahaba at malaki na isang all around player na si Ian Chua na isa kong dating hawak sa 13 Under elite na isa ring potential na maging Batang Gilas sa future.

Binabati ko ang AMA Basketball Juniors sa kanilang panalo sa Game 1 ng best-of-3 finals ng UCSAA Season 9.

Nagpapasalamat kami sa walang sawang suporta ng aming AMA Chairman Amb. Amable R. Aguiluz V at President Dr. Amable C Aguiluz IX pati na rin ang aking masisispag na asistant coaches na sina Edwin Ancheta, Benjie Diswe, Gus Fortuna, Oyie Temporosa, Judah Villamor at Yong Catequista.

Binabati ko ng maligayang kaarawan ang aking hipag na si Ate Shiela Herrera na nasa Amerika.

Salamat sa tulong mo sa aking pamilya at sa pag-aalaga sa aking Kuya Peter Herrera.

Nawa’y pagpalain kayo ng Diyos.

Binabati ko rin ng maligayang kaarwan si Marbylene Satsatin at ang seksing kumare ng aking asawa na si Danica Capco.