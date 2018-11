San Beda U, Hotshots sa  AMA Cup season 2 Finals

Malalaman na natin kung sinong team ang tatanghaling kampeon sa AMA cup season 2 sa Linggo, December 2, 2018, sasabak sa 12-under division ang San Beda University sa timon ni coach Vl Sandalo laban sa Hotshots ni coach Glenn Terania.

Ang San Beda University ay dadalhin nina Ram Reyes, Benedict, Joseph Agbayani, Zubayr Sahali at Kirk Yohan Fernandez,& Andre Herrera aka Speedy Andre. Habang sa Hotshots ay sina Geof Lopez & Carl Galindez gayundin sa 15-Under ay sila pa rin ang magtatapat.

Tampok din sa SBU sina Prince Alao, Antonio Lledo, Gelo Manarang & Lance Ronquillo at sa Hotshots ay sina Rencobie Tolentino, Tj Sison, Ej Batad, James Ganotisi & Mark Olivar. Umpisa ang championship, 11 ng umaga at awarding pagkatapos ng bawat divison games.

***

Magsisimula na ang UAAP finals sa Sabado at masasabi nating isa ito sa pinakamagandang championship na mapapanood natin sa pagbabalik ng UP matapos ang 32 taon sa 81st UAAP na dating pinangunahan noon ni Benjie Paras na naging rookie MVP sa PBA, kung saan ang kanyang anak na si Kobe Paras ay lalaro na rin sa UP sa susunod na taon. Sana’y magsama sila ng utol niyang si Andre Paras, na naglalaro sa PBA D league para sa AMA online.

Siguradong pukpukan ang UP-ATENEO war na pawang may mga import.

***

Good luck nga pala sa AMA Srs Basketball team sa kanilang laro bukas sa Breakdown Basketball 25-Under at 16-Under sa Moro Lorenzo Gym vs San Sebastian. Gayundin nagpapasalamat kami sa suporta ng aming AMA Chairman Amb. Amable R Aguiluz V at President Dr. Amable C Aguiluz IX sa walang sawang ayuda sa AMA sports program.

***

Binabati ko nga ang nanay ng aking hipag na si Ate Shiela Herrera ng maligayang kaarawan po NANAY at salamat sa lahat ng sakripisyong binigay mo sa pamilya ng aking kapatid na si Kuya Peter Herrera sa US. Mabuhay po kayo!