Samsung mibayad ug moabot sa P7M sa matag kawani nga adunay cancer

Nangayog pasaylo ang Samsung Electronics sa ilang mga kawani nga adunay cancer human kin mitrabaho sa ilang kompanya.

Human miabot ug usa ka dekada nga pagdebate sa mga empleyado ug Samsung, gidawat na niini ang responsibilidad sa mga namatay ug nangasakit nilang mga kawani.

Mipirma na ang amahan sa usa ka 22-anyos nga worker sa Samsung nga namatay na ug ang mismong presidente sa kompanya nga si Kim Ki-nam sa usa ka settlement agreement sa Seoul aton masiguro ang paghimog aksyon sa Samsung sa mga kanhi niini nga kawani.

“We sincerely apologize to the workers who suffered from illness and their families,” matud ni Kim Ki-nam. “We have failed to properly manage health risks at our semiconductor and LCD factories.”

Matud sa mga grupo nga misuporta sa mga empleyado, moabot sa 240 ka taeo ang apektado sa kanser, ug misaad ang Samsung nga mohatag sila ug kompensasyon nga moabot sa 150 million won o halos P7M matag kaso.

Kahinumduman nga nagsugod ang iskandalo niadtong 2007 diin ang uban nilang kanhi kawani nga nagtrabaho sa ilang semiconductor ug display factory nasuta nga adunay cancer cells samtang ang uban namatay tubgod usab sa maong balatian.