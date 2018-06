Sampalan, talakan, pabonggahan ng outfit nina Glaiza, Lauren sa Contessa markado, trending

Kuwento: Nakakaloka ang eksena sa Contessa #contessatuhog last Friday, na kung saan ay pinaulanan ng sampal si Charito (Chanda Romero) ng sampal ng mga tao sa paligid niya. Isa-isang sumampal sa mukha ni Charito ang bisita niya sa isang event na bilang paghihiganti sa mga ipinapatay niya.

Sa background ay makikita lang si Contessa (Glaiza de Castro) na pangiti-ngiti na nagmamasid-masid.

Sa kasunod na eksena ay makikita ang pagdating ng karakter nina Jak Roberto at Lauren Young (Daniella), habang nasa isang sulok lang si Contessta. Dinala sa ospital si Charito.

Kasunod ang kumprontasyon nina Glaiza at Lauren, for the nth time, pero tulad ng dati, talunan sa huli si Lauren. Pero siyempre, nandiyan ang pagbabanta ng paghihiganti.

Sana: Ituloy-tuloy lang ng mga manunulat ng Contessa ang pag-create ng mga matitinding linyahan na para kang nanonood ng pelikula, tulad na lang sa mga huling dayalog na binitawan ni Contessa na, ‘Good dahil honestly, ang boring din naman ng buhay kung walang clown na kagaya mo.’

Dahil inaasahan nga ang mas matitinding pagbabalik ni Lauren na sabi nga niya, ‘Siguro nga ay napilayan ang pamilya natin, but they will never weaken us, dahil ako mismo ang gaganti para sa inyo ni mama, habang kausap niya si Gabby Eigenmann na tulala ang bulag. Sana ay mas bonggang outfit ang isuot nila sa mga susunod na sampalan, talakan nila.

‘Magbabayad ka, Contessa’ ang panimulang banta para sa karakter ni Glaiza. At sino nga ba ang bagong kaaway ni Contessa?

Ansabe nila: Matindi lagi ang reaksiyon ng mga fan sa bawat eksena ng Contessa. Sabi nga, “Grabe ang bobongga eehh @glaizaredux #ContessaKuyog …. Grabe, sakit parin sa puso @glaizaredux #ContessaKuyog.”

Hirit ni fangirl, “Baka namimiss mo masupalpal #ContessaKuyog. Akala mo di ka lalabanan ni Contessa #ContessaKuyog.”

Say naman ni Amber, “Our heart survives between hammers, just as the tongue between the teeth is still able to praise.”

Sey ni GlaiSarahJ, “Eveytime na naunuod ako ng #ContessaKuyog inaabangan ko talaga yung pag-English ni Daniella @loyoung ang galing nya mag pronounce.”

Gabby Eigenmann, “Nakakaawa rin si Vito @gabbyeigenmann #ContessaKuyog … Vitoooo magpagaling ka @gabbyeigenmann #ContessaKuyog.”

IamMadi_101 – ‘Sino yun? Bagong kalaban na naman ba ni Contessa? … Contessa to Daniella Hahahaha tawang tawa ako dito #ContessaKuyog. Naniningil siguro ito sa 5’6 hahaha #ContessaKuyog. Waahhaha yung tinakot ka nila pero wapakels ka hahahahahahaha wala talagang kinakatakutan si Contessa … Ngitian lang ang mga kaaway.”