Sampa ng 7%! Presyo ng bilihin mas mataas sa December

Maaari pang umabot sa 7% ang inflation sa Disyembre, ayon sa ekonomistang si Jonathan Ravelas na dating chief market strategist ng BDO Unibank Inc.

Ang inflation ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na tinatarget sana sa 4% ng pamahalaan ngayong taon na nadiskaril na dahil sa pagsirit ng presyo ng langis sa world market matapos lusubin ng Russia ang Ukraine at naging dahilan na rin para magmahal ang presyo ng trigo at iba pang mga commodities.

Sumipa ang inflation sa 6.1% nitong Hunyo, ang pinakamataas mula Nobyembre 2018.

Sabi ni Ravelas, tataas pa ito. Paliwanag niya, ang nakikinita niyang average ng inflation ngayong taon ay 5.5% kaya maaaring umabot pa sa 7% sa katapusan ng taon.

“In my expectations, we’re looking at an average of 5.5% that should translate to at least, closer to the end of the year, projecting closer to around 7% inflation,” sabi ni Ravelas sa programang ‘The Chiefs’ ng TV5. (Eileen Mencias)