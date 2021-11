Samonte bagot sa pagkatengga

Matapos ang dalawang taon na pagkatengga, sabik nang pumalo ulit si volleyball stalwart Jules Samonte na aaksiyon kasama ang Tuguegarao Perlas Spikers sa nalalapit na Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League.

Nagarahe ang former Ateneo skipper ng ilang taon dahil sa pagkapurnada ng UAAP dulot ng pandemya.

Ayon kay Samonte, excited na itong humambalos sa Champions League at makalaro ang iba pang mga koponan ng torneo na sisimulan sa Sabado.

“Actually, I’m really excited to play against everyone. I don’t know how [other] teams played kasi I have no idea how — kasi everyone’s recruiting, maraming nagche-change sa teams especially from the past league, PVL, marami na ring nawala, marami na rin nadagdag, so I don’t know what to expect” sey ni Samonte sa “The Game” ng One Sports.

Dagdag pa ng UAAP Season 79 Rookie of the Year, “I’m really excited to just play against the players I also played against before.”

Samantala, unang makakalaban ng Perlas Spikers sa opening ng Champions League ang Chery Tiggo Crossovers, Sabado, Aquamarine Sports Complex sa Lipa City. (Janiel Abby Toralba)