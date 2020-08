Samahan ng textbook writer umapela sa DepEd module

Umapela ang Samahan ng mga Manunulat na Pilipino, Inc. kay Department of Education (DepEd) Secretary Secretary Leonor Briones hinggil sa pagsulat ng module ng mga guro ngayong may pagbabago sa sistema ng pagtuturo sa bansa kasunod ng pandemya.

Hinikayat ng grupo ang DepEd na gumamit ng textbook bilang reference imbes ang mga learning module sa distance learning na pinatupad ngayong school year.

Ayon sa grupo, “We are afraid the module writing practices will literally put the legitimate authors to a great disadvantage, both professional and economic, as experienced in the sale of our books, and attested by our partner publishing companies.”

Dagdag nito, magiging ‘win-win’ na solusyon umano para sa mga guro at awtor ang paggamit ng mga textbook kasabay ng mga activity sheet imbes na learning module lamang.

Magbibigay umano ito ng sapat na espasyo sa mga pribadong paaralan at guro na magkaroon ng academic freedom partikular sa paghahanda ng instructional material.

Hiniling rin ng grupo na itigil ang paraan ng pagsulat ng mga module na lumalabag sa copyright ng mga lehitimong awtor.