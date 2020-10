Sama-samang pagharap sa kalamidad

Muling tinamaan ng kalamidad ang Bicol Region matapos ang pananalasa ng bagyong Quinta sa kabikulan at Timog Luzon. Sa inisyal na ulat ng Office of Civil Defense, higit sa 213,000 pamilya ang apektado ng bagyo sa rehiyon.

Kaya naman agad inihanda ng Ako Bicol party list ang libu-libong food packs upang maipamahagi sa mga Bicolanong nasalanta ng bagyo. Sa Albay unang nag-landfall ang bagyo noong Linggo ng gabi kaya’t umaksyon agad ang AKB upang magbalot ng bigas at pagkaing pantawid gutom para sa mga biktima.

Mabuti na lang po at may nakakasang proyektong “Tabang sa Kalamidad” ang AKB kaya’t mabilis na nakakilos ang party list sa pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo. Alam naman po ninyong madalas bisitahin ng bagyo ang Bicol region, bukod pa rito ang pasumpong-sumpong na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon na nagreresulta sa paglikas ng libo-libo nating kababayan malapit sa bulkan.

Isa po ito sa dahilan kung bakit aking sinusuportahan ang pagsasabatas at paglikha ng Department of Disaster Resilience. Pasado na ang panukala sa Kamara at naghihintay na lamang ng aksyon ng Senado matapos itong ma-transmit sa Mataas na Kapulungan noong Setyembre 24 ng taong kasalukuyan.

Dahil malapit ang Pilipinas sa equator, higit kumulang 20 bagyo kada taon ang dumadalaw sa bansa, lima dito ay mapaminsala. Ang masaklap, kabilang din ang Pilipinas sa tinatawag na “Pacific Ring of Fire” kaya’t madalas din ang lindol sa bansa. Dahil dito, hindi nakapagtataka na sa 2018 World Risk Index, ang Pilipinas ay ikatlo mula sa 172 bansa na may pinakamataas na disaster risk.

Mayroon na po tayong batas na gumagabay sa problemang hatid ng kalamidad, ang Republic Act 10121 na siyang nagpalakas sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Subalit nasubok ang kakulangan ng batas sa pananalanta ng super typhoon Yolanda noong November 2013, kung saan tinatayang 6,300 katao ang namatay at higit 1,000 katao ang hindi na natagpuan sa Visayas region. Bukod dito, nasira ang P89 bilyong halaga ng imprastraktura at agrikultura.

Lumitaw ang depekto sa governance framework matapos sumabog ang problema dahil sa kawalan ng koordinasyon at implementasyon ng malakihang disaster risk reduction and management efforts. Hihintayin pa ba nating maulit ang nangyari noong 2013? Siyempre hindi!

Likas sa mga Pilipino ang pagiging matapang sa pagharap sa mga pagsubok. Nakita natin ito sa paglaban sa nakamamatay na coronavirus disease. Sa kabila ng pandemya at kalamidad, maaasahan po ninyo na ang inyong lingkod at ang AKB ay handang tumulong sa mga Bicolano sa abot ng aming makakaya upang sa gayon ay hindi mawala ang ngiti sa inyong labi.