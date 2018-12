Sama-sama tayong sumasamba sa iisang Diyos

Pang-anim na umaga ngayon ng Misa de Gallo o Simbang Gabi, isang tradisyon ng mga Pilipinong Katoliko tuwing panahon ng Kapaskuhan. Maaagang gumigising ang mag-anak upang magsimba. May paniniwala pa nga ang iba na kapag nakumpleto mo raw ang siyam na Simbang Gabi ay puwede kang humi­ling sa huling Simbang Gabi at magkakatotoo ito.

Hindi man ako Katoliko – ako ay isang Pro­testante na kabilang sa United Church of Christ in the Philippines (UCCP), kasama si dating Pangulong Fidel V. Ramos – kaya naman hindi ako nagsi-Simbang Gabi ngunit kinikilala ko pa rin ang kabanalan ng tradis­yong ito dahil tayong lahat ay nananalig sa iisang Diyos lamang. At ang pananalig at pananampalataya sa Diyos ang siyang nagtatawid sa ating upang malagpasan ang mga pagsubok na dumara­ting sa ating buhay.

Ang Simbahan ay malaking bahagi rin ng ating kasaysayan at kultura dahil na rin siguro sa ating pagiging kolonya ng bansang Espanya sa pagkatagal-tagal na panahon. May mga biro pa nga na mas Katoliko pa raw ang mga Pilipino kaysa mismong Santo Papa. Tayo lamang ang katangi-tanging bansa sa buong mundo na nagbabawal sa diborsyo, kahit ano pa man ang dahilan.

Tayo rin ang may pinakamahabang pagdiwang sa Kapaskuhan: Nagsisimula ito pagpatak pa lang ng unang araw ng Setyembre (o ang paghantong ng tinawatag na “-ber months”), kasabay ng paglipana ng mga Christmas sale at ang pagtugtog ng mga kantang pam-Pasko sa mga tindahan at radyo.

Ang Piyesta ng Itim na Nazareno at ang Sinulog at Ati-Atihan Festivals na nagbibigay-parangal sa Sto. Niño ay tatlo sa mga banal na kapistahang dinudumog ng mga tao. Sa katunayan, ang huling Pista ng Nazareno ay nagtala ng mahigit 18 milyong deboto.

Ngunit bukod dito ay makikita rin natin ang impluwensiya ng Simbahang Katolika sa buhay nating mga Pilipino hindi lamang sa relihiyon. Naging mahalagang bahagi ito ng EDSA People Power Revolution, nang hikayatin ng namayapang si Jaime Cardinal Sin sa Radyo Veritas ang mga tao na magtungo sa EDSA.

Ramdam na ramdam ang epekto ng panawagang ito, hindi lamang dahil libo-libong tao ang sumunod dito ngunit dahil na rin piniling manindigan ng lider ng Simbahang Katolika sa Pilipinas labas sa diktadurya. Hindi lamang ito simpleng politika, ito ay nag-ugat sa prinsipyo. Kaya naman ang kapag nagsalita ang Simbahan, nagiging batayan ito ng mga tao sa kung ano ang tama at mali.

Ang nagiging problema lamang ay kapag binibigyan tayo ng mga payong moral mula sa mga tao at institusyon ay inaasahan natin na ang nagbibigay ng mga ito ay busilak at walang bahid ng du­ngis. Ngunit sa mga nagdaang mga taon, ang Simbahang Katolika ay ilang beses nang nabahiran ng eskandalo.

Kaya naman natutuwa nga ako na sa pamumuno ngayon ni Pope Francis ay nagsisimula na ang Simbahang Katolika na kila­lanin at akuin ang mga pag-aabusong ginawa ng mga pari sa ngalan ng relihiyon, imbes na ipagsawalang-bahala lamang ang mga ito, at nawa’y sundin din ito ng iba pang mga relihiyon. Nakatutuwa na nagsimula na ang simbahan na bigyang-pansin ang mga kritismo laban dito at gamitin ito upang mapabuti ang kanyang sarili bilang institusyon.

Kapag nakakakita ako ng mga taong nagpupunta sa simbahan sa madaling-araw ay napapangiti ako dahil pinapatanuyan nito hindi lamang na hangad pa rin natin ang Diyos hanggang sa ngayon, ngunit sa ating mga simbahan ay sama-sama tayong sumasamba sa Panginoon.