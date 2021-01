Sama-sama sa pagbangon

Binayo ng sunud-sunod na kalamidad ang Bicol Region noong 2020. Bukod sa pamahalaan, katuwang sa pagtulong ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list ang iba’t-ibang civic organizations, korporasyon, mga negosyante at maging mga kaibigang politiko.

Agad silang sumaklolo matapos tayong manawagan ng tulong para sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyo.

Malaki ang pinsala sa agrikultura at imprastraktura ng rehiyon. Libo-libong kabahayan ang nawasak at madami rin ang nasaktan. Ngunit unti-unti tayong bumabangon sa tulong ng ating mga partners. Marami pa sanang may ginintuang puso ang umayuda sa pagbangon ng mga Bicolano.

Sa mga ganitong pagkakataon, makikita ang kahalagahan ng corporate social responsibility o CSR. Isa po ang inyong lingkod sa co-author ng panukalang palaganapin ang CSR sa bansa. Ipinasa ito ng Kamara noong Mayo 2020. Ako’y naniniwalang may sapat pang panahon upang pagtibayin ng Senado at tuluyang maisabatas bago matapos ang 18th Congress.

Bagamat marami ang bukas-palad sa pagtulong, madami pa ring kumpanya sa bansa ang mistulang walang pakialam o intensyong tumulong sa mga nangangailangan sa kani-kanilang komunidad. Nangyayari ito ngayon, maging noong wala pang COVID-19 pandemic. Isa sa posibleng dahilan ay ang pagkabawas sa kanilang kinikita. Ngunit napatunayan na pong epektibong paraan ang CSR upang mapabuti ang relasyon ng kumpanya sa kanilang stakeholders.

Upang maengganyo ang mga Pilipino at dayuhang korporasyon na magsagawa ng CSR projects, ipinanukala po namin sa Kongreso na bigyan sila ng insentibo kapalit ng kanilang kagandahang-loob. Nais din nating pagkakalooban sila ng award at pagkilala dahil sa kanilang mga proyekto, programa at serbisyo. Maaari din silang bigyan ng government endorsement sakaling sila’y kandidato para sa recognition ng mga international-award giving bodies dahil sa kanilang CSR projects.

Hindi lang po sa disaster relief and assistance maaaring umagapay ang mga kumpanya. Maituturing din na makabuluhang CSR project ang mga charitable na programa at proyekto; scientific research; youth and sports development; cultural o educational promotion; pagtulong sa mga beterano at senior citizens; social welfare; environmental sustainability; health development; at maging CSR activities ng kanilang mga empleyado.

Habang ‘di pa naisasabatas ang panukalang ito, nananalangin tayong madagdagan pa ang mga may ginintuang pusong nais tumulong sa pagbangon ng mga Bicolano. Kabilang po sa nangangailangan ng matinding tulong ang 105 pamilyang nagpalipas ng Pasko’t Bagong Taon sa evacuation center sa Albay. Hindi na sila makabalik sa kani-kanilang bahay sa barangay San Roque, Malilipot dahil sa peligro ng landslide.

Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ang mga apektadong residente. Mabigat po itong misyon ngunit gumagaan kung mayroon tayong mga kaagapay na magpapaabot ng kanilang walang-sawang tulong.