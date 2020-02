Sam Smith, Kelly Clarkson, Kelsey Merritt bilib sa Pinoy singer

Napa-wow ang mga international singer na sina Sam Smith at Kelly Clarkson pati na si Filipino-American model Kelsey Merritt sa pagkanta sa karaoke ng isang estudyante.

Bilib na bilib si Smith sa pagkanta ng kanyang 2017 song ‘Too Good at Goodbyes’ ni Carl Malone Montecido, isang bulag na kontesero na taga-Bacolod.

Lumahok na ito sa ‘Pilipinas Got Talent’ at naging ‘Tawag ng Tanghalan’ finalist na rin.

“WHO IS THIS KID!!!!!? YOU ARE OUT OF THIS UNIVERSE WHOEVER YOU ARE ?,” hayag ni Smith sa Twitter at Instagram noong Pebrero 8.

Humanga rin ang ‘American Idol’ winner at ‘The Voice’ judge Kelly Clarkson sa birit ni Montecido.

“This video has been going around my team as well! This kid is insane!!,” tweet ni Clarkson.

Napakomento sa IG ang iba pang foreign celebrity gaya nina Bebe Rexha, Niall Horran, Julia Michaels, at Nicole Scherzinger.

Humanga rin si Merritt at ni-retweet ang post ni Smith

“Yung alam mo kaagad Pinoy siya? Ang galing !!!,” hayag ng Fil-Am model. (Riley Cea)