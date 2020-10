Sam Pinto sabik nang maghubad sa dagat

Nakabalik na sa Pilipinas si Sam Pinto at ang boyfriend niyang si Anthony Semerad. Pero tila hindi pa nakakabisita ang actress/model sa kanyang resort sa Baler.

“Missing this so much. Heard there are so many cases in Baler,” sabi ni Sam sa photo ng kanyang resort.

Well, sabik na nga siyang magsuot ng swimsuit, maglantad ng alindog sa mga larawan, at maglublob sa dagat. At ganun din naman ang kanyang mga fan, sabik na rin silang masilayan muli ang kaseksihan ni Sam.

Naabutan ng lockdown sa Australia sina Sam at Anthony dulot ng COVID-19.

Anak ni Andi ‘kinati’ sa Maynila

Kung may choice lang si Andi Eigenmann at hindi malalagay sa peligro ang kanyang pagbubuntis, hindi na sana ito bumalik pa ng Maynila.

Nagpunta ng Maynila si Andi dahil dito niya gustong manganak. ‘Yun nga lang, nagkaroon naman ng epekto sa kanyang bunso na si Lilo ang paninirahan nila sa siyudad.

Pinoste ni Andi ang close-up photo ng anak sa kanyang Instagram para ipakita ang sitwasyon ng skin o balat ng bata. Makikita sa close up photo ang mga pula-pulang parang mga tuldok sa balikat ni Lilo.

Ayon kay Andi, may eczema ang kanyang anak na lalong grumabe nang manatili sila sa Maynila. Mas naging madalas ang pangangati ng bata nitong nakalipas na araw.

Actually, pinu-promote ni Andi ang isang baby skin product na nakatulong ng malaki sa pangangati sa balat ni Lilo. Malaki ang nagawa ni Andi na ibahagi ang skin problem ng anak sa mga nanay na may parehong kaso ng skin allergies sa kanilang mga supling.

DJ Chacha ipinagmalaki ang Harvard diploma

Certified Harvard school graduate ang award-winning radio jock na si DJ Chacha. Ipinagmalaki nito ang certificate of completion niya sa Harvard Business School Online Program. Nagtapos ng Management Essentials si CJ Chacha.

Ayon sa caption sa pinoste niyang mga larawan ng kanyang certificate, isang taon ang binuno niya para lang matapos ang short course.

Napakahalaga ng achievement na ito ni DJ Chacha dahil nagsabay-sabay ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay.

Namatayan siya ng ama, at noong mga time na `yon ay nagpapadede siya ng kanyang baby, nagtuturo rin siya sa grade schooler niyang anak, nag-aasikaso ng asawa, at nag-aaral nga via online class.

Iba ang time table ng Pilipinas sa States kaya madaling araw ang online class nito. Inspirasyon sa iba pa niyang mga kasamahan sa radyo ang achievement na ito ni DJ Chacha.

Jed aminadong kapos sa datung

Dahil pinipilit magbigay ng mga giveaway, sumama ang loob ni Jed Madela sa mga follower niya sa Twitter. Hindi napigil ni Jed na ilabas ang hinaing niya sa tweet tungkol sa ibang reaksyon, komento ng mga sumusubaybay sa kanya.

“Bakit ganun? Bakit parang responsibilidad ko magpa-give away? Kaka-sad lang ‘yung mga nang-aaway at kinukulit ako sa pa-giveaway. Haaaayyy…” sabi ni Jed.

Agad namang nagtanggol ang mga solid fan ni Jed na dismayado rin sa ibang mga follower ng kanilang idol sa pamumuwersa ng mga ito sa singer.

Sabi ng iba, ‘wag na lang pansinin ang mga ito dahil ang ibang mga celebrity na may mga pa-giveaway sa kanilang post na tulad ng mga gadget ay mga sponsored product umano.

Sa mga sumunod na tweet ni Jed ay malinaw naman ang punto ni Jed na nawalan din siya nang pinagkakakitaan ngayon dahil sa pandemya, kaya kahit gusto niyang magpa-giveaway ay hindi niya magawa.

“Don’t get me wrong. Nasa-sad lang ako kasi gusto ko din naman magpa-giveaway. Ayun lang. Wala pa means kasi mahirap pa walang work. Soon guys. Wait lang ng slight,” sabi niya.

Karla tumanda sa pandemya

Tumanda na rin si Karla Estrada sa panahon ng pandemya, na siyang napansin ng kanyang mga follower. Ibinahagi ni Karla sa IG ang pagpapa-blower niya ng buhok para ibalita ang first shooting day ng gagawin niyang movie na “Soul Sisters”.

Habang nagbi-video si Karla at binu-blower ang buhok, napansin ng mga follower niya ang paglitaw ng mga puting buhok niya. Inusisa ito ng mga fan, at dedma lang si Karla.

Pero, kahit naglabasan na ang puting buhok ni Karla, maganda pa rin talaga ang nanay ni Daniel Padilla.