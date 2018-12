Sam Pinto, Anthony Semerad pakakasal na?

Mamayang 5pm ipapalabas sa online show ko sa Abante News Online Facebook page ang guesting ng PBA player na si Anthony ­Semerad.

Bale noong Wednesday nagpunta ng Abante office/studio si Anthony para mag-taping ng “Anything Goes.” May ­“bonus” kayong mapapanood sa guesting na ‘yon ng twin-brother ni David Semerad.

Kung si David kasi ay masyadong in love ngayon kay Gwen Zamora, si ­Anthony, sobra rin ang pagka-in love at kay Sam Pinto naman.

Sa guesting na ‘yon ni Anthony ay pinakialaman ko ang kanyang cellphone at tinawagan ko ang kanyang girlfriend na na-surprise.

Noong una, akala ni Anthony ay nasa Baler, Aurora pa si Sam dahil busy nga ito sa pag-aasikaso ng beach resort doon, pero nasa Metro Manila na pala ang sexy star at makikipagkita sa kanya after ng kanyang guesting.

Siyempre, napag-usapan namin ang tungkol sa relasyon nila at kung gaano na nga sila katagal mag-on, pero ang nakakaloka, very apologetic si Anthony kay Sam dahil hindi pala siya good in remembering dates, kaya hindi niya masabi ang exact day na naging mag-on sila ng kanyang girlfriend.

May violent reaction ba si Sam? Well, ‘yon ang abangan ninyo, pati ang ­dahilan kung bakit isinama na ni Anthony sa lugar nila sa Australia ang kanyang girlfriend at ipinakilala na nga sa kanyang parents, huh!

Siyempre, inusisa ko ang dalawa kung may balak na ba silang i-take to the next level ang kanilang relasyon at magpakasal na kaagad!

Masaya ang guesting na ‘yon ni Anthony sa “Anything Goes” na may special participation nga ni Sam, kaya tutok na mamayang 5pm sa Abante News Online page sa Facebook!

Aktor na nalulong sa bisyo, na-mild stroke

Na-sad naman ako sa tsikang nakara­ting sa akin tungkol sa isang not so young actor na ito. More than two weeks na pala ay nagkaroon ito ng mild stroke.

Mismong ang isang malapit dito ang nagkuwento ng tungkol sa bagay na ‘yon sa source ko. Pero nakikita ko naman ngayon si not so young actor na mukhang okey na at pinaghahandaan ang mga bago niyang projects, kaya mukhang naka-recover ito kaagad sa mild stroke na ‘yon.

Ang alam ko rin, wala nang bisyo si not so young actor na matagal-tagal na ring panahon at talagang nagpapaka-healthy living siya, pero ‘yon nga lang, mukhang may side ­effects na rin sa kanya ‘yung mga panahon na naging pabaya siya sa sarili.

Anyway, we’re hoping and praying na okey na talaga si not so young actor at tuluyan siyang maging healthy talaga!

***

Trailer ng ‘Fantastica’ super kuwela

Kahapon naman ginanap ang Fantastic Fam Day sa Enchanted Kingdom kung saan ay nagkasama sina Richard Gutierrez at Vice Ganda para sa promotions ng “Fantastica” movie entry nila sa Metro Manila Film Festival 2018.

Sabi ni Richard, isa lang ito sa napakarami nilang promotional events para sa “Fantastica.”

As I write this, papunta pa lang si ­Richard sa Enchanted Kingdom, pero happy raw siya dahil pati si Jaclyn Jose at ang two love teams nina Maymay Entrata-Edward ­Barber at ­Kisses Delavin-Donny Pangilinan ay ­kasama rin nila roon.

Lumabas na nga pala ang full trailer ng “Fantastica” at kung ‘yung teaser nila ay nag-viral, sobra namang pinag-uusapan ang ganda ng full trailer na sobrang kinaaliwan ng mga tao, huh!

Ako nga, Dondon, more than 10 times ko nang pinanood ‘yon sa YouTube channel ng Star Cinema!