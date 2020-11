Sam Milby gusto nang umuwi sa State

Masuwerte nga ang tingin ni Sam Milby na may trabaho pa rin siya sa panahon ng pandemya. Marami ngang Kapamilya star ang nawalan ng trabaho, at mapalad si Sam sa teleseryeng Ang Sa Iyo Ay Akin, na nasa Season 2 na ngayon.

Pero, plano ni Sam na pagkatapos ng serye nila nina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado, Maricel Soriano, ay magpapahinga muna siya, at babalik sa Amerika.

“Pagkatapos ng project na ito, I just wanna go home, gusto ko makasama ang parents ko, my dad, kasi kaka-86 na niya,” sabi ni Sam.

Isasama kaya ni Sam si Cat sa US? Ipapakilala na kaya niya ang beauty queen sa kanyang magulang?

Abangan! (Dondon Sermino)

Bimby agaw-pansin kaguwapuhan

Dami ngang nagulat sa biglaang paglaki ni Bimby Aquino, anak ni Kris Aquino. Sabi nga ng mga fan, parang biglang hinila si Bimby sa paglaki, at mukhang binata na nga raw ito.

Sa ayos ng buhok, katawan (na medyo pumayat) at pananamit, marami nga ang biglang nag-iba ang tingin sa kanya.

“Ang laki na niya, guwapo pa, at mabait na bata,” sabi ng isang fan.

Ang Instagram account nga ni RB Chanco ay napuno ng papuri na tungkol sa kaguwapuhan ni Bimby. Si RB ang nag-ayos kay Bimby para sa endorsement niyang ito.

Yes, bongga ni Bimby dahil may sarili na siyang endorsement, ha! Nag-shooting nga siya kamakailan para sa bagong endorsement na mukhang siya lang, at hindi kasama ang nanay niya.

At yes, mukhang magkakasunod-sunod ang mga endorsement ni Bimby lalo na ngayong lumalakas ang sex appeal nito sa mga kababaihan, ha!

At kaloka na sa edad na 13 ay 6 feet na si Bimby, ha! (Dondon Sermino)