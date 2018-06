Salvage victim pinapak ng daga’t ipis sa DSWD

DSWD

Ayon kay PO3 Jerome I. Dollente, imbestigador ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District (CIDU-QCPD), ang hindi kilalang biktima na nasa edad 30-35, at may taas na 5’6, ay natagpuang duguan at humihinga pa sa tabi ng DSWD office sa Sampaguita St., malapit sa IBP Road, Brgy. Batasan Hills, nang nasabing lungsod, dakong alas-3:45 nang madaling-araw.

Ang biktima ay hinihinalang biktima ng salvage matapos na makitang may tama ito ng bala ng baril sa loob ng bibig at likod ng ulo, bukod pa sa mga nakitang pasa at malalalim na sugat sa katawan.

Batay sa pahayag ni Lucy Serenilla, residente malapit sa lugar kung saan natagpuan ang duguang katawan ng biktima, dakong alas-3:45 nang madaling-araw nang makarinig siya ng putok ng baril sa labas ng kanyang bahay.

Subalit sa takot niyang madamay ay hindi umano siya sumilip o lumabas man lamang ng kanilang tahanan upang alamin ang pangyayari at itinawag na lamang niya ito sa kanilang barangay.

Umabot pa ng kalahating oras bago narespondehan ng mga barangay tanod na pinamumunuan ni Rhino Tupad ang nasabing krimen at naabutan pa ang biktima na humihinga habang pinagsasaluhan na ng mga daga at ipis’.

Dinala agad ito sa East Avenue Medical Center subalit idineklara itong dead-on-arrival dakong alas-4:30 nang madaling-araw ng attending physician na si Dr. Xeña Carresa.

Masusing nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga operatiba ng QCPD kung ano ang motibo sa naganap na pagpatay sa biktima para makilala ang suspek.