Saludar susundan ang yapak ng 8 kuyang mga boksingero

Nais din ng bunso sa 14 na magkakapatid na si Jake Sone Saludar ng Polomolok, South Cotabato na sundan ang yapak ng walong kuya na mga na­ging boksingero.

Lalo na ang mga sumikat na sina newly-crowned World Boxing Organization minimumweight champion Victorio ‘Vic’ Saludar III, 27, 2010 Guangzhou Asian Games gold medalist Rey Saludar na ngayo’y isang Army, at 1-time world challenger Froilan Saludar, 29.

Kabilang si Jake Sone sa 20 boxer na mga naki­pagbanatan agad sa pagsiklab noong Biyernes nang gabi ng 1st Philippine Sports Commission-Sen. Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao Amateur Boxin­g Cup National Championships 2018 sa Mandaue Cultural and Sports Cen­ter sa progresibong lungsod ng Cebu.

Sulong na siya sa semi­finals nang makapuslit ng 3-2 win sa pinulikat sa kanang tuhod sa huling bahagi ng second round na si John Ednoel Prevedido ng Davao City sa quarterfinals sa banatang sinaksihan nina Philippine Sports Commission Commissioners Charles Raymond Maxey at Ramon Fernandez, na kumatawan kay PSC Chairman William Ramirez sa pagbubukas ng apat na araw na torneo, at ni Association of Boxin­g Alliances in the Philippines secretary gene­ral Edgar Genaro Picson.

Sigurado na sa bronze medal, makakatapat niya sa Round-of-four si Michael Adoldo ng Cadiz City, na umupak naman ng 5-0 victory kay Darwin Boyones ng Biñan City.

“Nahirapan ako malakas din siya. Kundi siya pinulikat sa late second baka naging mahigpitan pa ang third round,” bigkas sa Abante ni Jake Sone, na sinasamahan dito ng amang si Victorio Saludar, Jr. bilang team manager.

“Gusto ko ring maging boxer at sumunod sa mga kuya ko,” hirit ng 19-anyos na si Saludar, kaka-graduate lang ng senior high school at umabot dito nang makopo ang PSC-Pacquiao Amateur Boxin­g Cup Mindanao Finals gold noong Mayo sa Cagayan de Oro City.

Mag-uumbagan sa isa pang semis sina John Paul Gabunelas ng Cebu City at Jet Michael Lotino ng Castilla, Sorsogon. Hinambalos ni Gabunelas si Eddie Mapusao ng Camarines Sur habang nirapido ni Lotino si Edmund Oro ng Escalante City sa parehas na 5-0 panalo. (Ramil Cruz)