Salpukan ng van, trak sa New Zealand, 5 Noypi tigok

Limang Pilipino sa New Zealand ang nasawi nang mabangga ang kanilang sinasakyang van sa isang truck, ayon sa Philippine Embassy sa Wellington nitong Martes.

Nangyari ang insidente nitong Linggo habang binabaybay ng sasakyan ng mga biktima ang kahabaan ng State Highway I, Mount Pleasant sa Marlborough. Pito ang nasawi kung saan lima ang Pilipino at isang taong-gulang na bata. Dalawa ang nakaligtas sa insidente na kapwa din Pilipino.

“The devastating news has shaken New Zealand as a nation, especially the local Filipino community. The Embassy reiterates its assurances of its readiness to assist,” ayon sa pahayag ng embahada.

Patuloy din umano sa pakikipag-ungnayan ang mga embahada sa pamilya ng mga nasawi sa Pilipinas upang mag-abot ng tulong at pakikiramay pati na rin sa pulisya para sa paglilinaw sa nasabing insidente.

“The Embassy was shocked and deeply saddened by this tragedy befalling our Kababayan. On behalf of the Philippine Government, the Embassy offers its prayers and condolences to the family and friends of the victims,” dagdag ng embahada sa inilabas nilang pahayag ukol sa trahedya. (Mark Delantar Joven)