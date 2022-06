Salpukan ng 2 motorsiklo, mag-utol tigok

Nasawi ang magkapatid na pawang menor de edad habang sugatan naman ang isang mag-asawa nang magsakpukan ang sinasakyan nilang mga motorsiklo sa Lambayong, Sultan Kudarat nitong Biyernes.

Agad na nasawi sina Alin Datu at Abubakar Sema, 16 at 14-anyos, at mga residente ng Brgy. Pinguiaman sa nasabing bayan matapos magtamo ng mga pinsala sa ulo at katawan. Samantala, sugatan pero ligtas na ang mag-asawang sina Conrado at Nenita Bornales, mga residente ng Sitio Taga, Brgy. Tinumegues mula sa mga tinamong sugat sa katawan.

Ayon sa Lambayong Municipal Police Station-Traffic Section, tinatahak ng magkapatid ang national highway sa nasabing bayan nang makasalubong nila ang sasakyan ng mga Bornales bandang alas-8:00 ng gabi. Kapwa umano hindi na nakapagreno ang dalawang kampo kaya nagsalpukan at humantong sa kamatayan ng magkapatid ang nasabing insidente.

Iniimbestigahan na ng pulisya kung may lisensya sa pagmamaneho ang biktima sa batang edad nito. (Mark Joven Delantar)