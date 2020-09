SALN, lifestyle check ginagamit sa extortion -Martires

NILINAW ni Ombudsman Samuel Martires na ang lifestyle checks at statements of assets, liabilities and net worth (SALN) ay nagagamit lamang sa extortion activities ng ilang politiko at media practitioners.

“Ang lifestyle check is fishing expedition. Naghahanap tayo ng ebidensiya laban doon sa taong nila-lifestyle check natin,”paglilinaw ni Martires sa isang interview.

Base sa Republic Act 6713 na Law on Code of Conduct and Ethical Standards for Public officials, nakasaad dito na “Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income” and that “they should not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form.”

“Mayroong mga kasamahan tayo sa industriya sa media na ginagamit din ito. Merong mga taong kumukuha ng SALN. Ginagamit niyang panakot sa opisyal,” ayon pa kay Martires.

Sinabi pa ni Martires na marami ang nabibiktima ng lifestyle check at SALN.

Paliwanag ng Ombudsman na wala siyang pinoprotektahang politiko kaya pinatitigil niya ang pagkuha ng SALN at nagaya lamang ang pagsasagawa ng lifestyle check sa Hongkong.

Wala rin aniyang batas at batayan sa lifestyle check na magpapatunay sa kayamanan ng isang politiko. (Vick Aquino)