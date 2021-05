Salma Hayek muntik mamatay sa covid

Muntik na raw mamatay ang aktres na si Salma Hayek dahil sa pagkakaroon niya ng COVID-19.

Ayon sa 54-year-old actress, isang “near-fatal” battle with the disease ang nangyari sa kanya.

“My doctor begged me to go to the hospital because it was so bad. I said, ‘No, thank you. I’d rather die at home’,” sey ni Hayek sa isang interview.

According to Variety, seven weeks ang ginawa ni Salma na self-isolation sa kanyang kuwarto sa bahay nila in London. Noong mapilit siyang madala sa ospital, kinailangan siyang lagyan agad ng oxygen.

Sunud-sunod ang natapos na projects ni Hayek kaya humina ang katawan nito. Natapos niya ang mga pelikulang The Eternals, House of Gucci at Hitman’s Wife’s Bodyguard. (Ruel Mendoza)