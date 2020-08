Saleslady bantay salakay sa alahas

Buking ang isang saleslady matapos na magnakaw ng assorted alahas na umaabot sa P317,000 sa binabantayang jewelry store sa loob ng Greenhills Shopping Center, San Juan City.

Sa ulat ng Eastern Police District nakilala ang suspek na si Maybellin Guevarra, 39-anyos, saleslady ng Samia Jewelry na matatagpuan sa lifestsyle center ng nasabing mall.

Kabilang sa mga nawawala mula sa loob ng jewelry store ang dalawang emerald 18k ring with diamond; isang 14k Chanel ring with diamond; isang set ng diamond earrings & ring; isang 14k loop earrings with diamond; isang 18k necklace with diamond; at isang set south sea pearl 15mm P28,000.

Inaresto si Guevarra alas-singko Biyernes ng hapon sa loob ng kanyang bahay sa Brgy. West Crame, matapos mag-surprise inspection ang manager na si Samia Azis Rasul dahil sa hinalang ninakaw ng suspek ang mga nawawalang alahas.

Ayon sa report, nagsagawa ng spot inventory ang manager sa mga naka-display na alahas at doon na nadiskubreng may nawawala saka kinumpronta ang kanyang saleslady na hindi naman umamin kaya nag-surprise inspection ito sa kanyang boarding house at doon na nakita ang nawawalang pares ng south sea pearl earrings at necklace.

Agad na inireklamo ni Rasul sa pulisya ang suspek at doon na dinampot habang inaalam pa kung saan dinala ng suspek ang iba pang nawawalang alahas. (Vick Aquino)