Salcedo private view bumida iskultura ni John Paul Duray

Bago niya namalayan na nais niyang maging artista sa sining biswal, si John Paul Duray ay dumaan muna sa iba’t-ibang trabahoー janitor, bartender, ar naging personalidad rin sa telebisyon. Pag siya ay inyong kinausap, aaminin nito na ang kanyang panaginip tungkol aa ‘Banana Man’ ang siyang dahilan kaya siya nagkainspirasyon at ginawang dalabhusa ang sarili sa visual arts. Sa kasalukuyan, si Ginoong Duray ay patuloy na hinihubog ang kanyang pangitain sa isang pagsasama-sama ng nakaraan at kasalukuyan ng bansa, na lumilikha ng kanyang maliwanag at kaakit-akit na mga iskultura sa proseso.

Kilala ba natim talaga ang ating mga sarili, sino nga ba tayo? Ito ang tanong na hangad sagutin ng makabagong iskultot sa “You Are/Pagkatao,” ang kanyang unang solo exhibition sa Salcedo Private View, ang gallery arm at dibisyon ng pribadong pagbebenta ng Salcedo Auctions. Bukas na ang exhibit hanggang sa Sabadp, Nov. 7, 10 a.m. to 6 p.m. daily (4 p.m. Saturdays).

Makikita sa exhibit ang 15 kakaibang sculpture figures na nagbigay pugay sa kaugalian nating mga Pilipino at mga pang-araw-araw na katotohanan ng modernong buhay at makabagong panahon.

Bilang iskultor na ipinapakita ang kanyang husay sa sining biswal, masasabing si Duray ay isinusulong ang tradisyunal na estetika ng iskultura sa pamamagitan ng paglalagay ng partikular na pagtuon sa paglikha ng mga makapangyarihang visuasl na mau kasamang talinghaga na hindi pangkaraniwang paglalarawan sa porma ng tao.

Sa paggawa nito, gumagamit siya ng mga lokal na ani tulad ng mga saging, niyog, at iba`t ibang mga prutas sa tag-init bilang ‘ulo’ ng kanyang mga eskultura upang maisakatuparan ang mga ugali na tumutugma sa isang tao. Ang mga iskultura niya ay hindi natatakot na gawing usapin o paksa ー sa katunayan, tinatanggap ni Duray na ang kanyang gawa ay maging palaisapan para magbukas ng mga mas malalim at mainam na diskusuyon tungkol sa mga tao, kanyang personalidad at pagkatao.

Ang artistikonh pag-eksperimento ni Duray sa magkakaugnay na mga temang pang sariling atin na may mga kontemporaryong salaysay ay nagsimula muna sa paglikha ng “Banana Man” noong 2013. Mula noon, nasa isang paitaas na tilas na siya ー ang kanyang gawa ay ipinakita sa maraming mga art show kapwa lokal at internasyonal kasama ang SCOPE Miami Beach Art Show sa 2017 at 2018, Pintokyo, Japan sa 2018, at Pinto Manhattan Manila sa 2017 at 2018.

Para sa mga interesado sa nasabing ekbisyon: maaring magemail sa info@salcedoauctions.com o maki[agunayan sa +63 917 825 7449 | +63 917 107 5581.