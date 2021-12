Salceda sa Kamara: Busisiin proteksiyon ng mga depositor vs scammer

Hiniling sa Kamara ni Albay Rep. Joey Sarte Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee na busisiin nito ang sistema kung paano pinu-proteksiyunan ng mga banko ang kanilang mga nagdi-depositong kliyente laban sa mga ‘hackers and scammers’ na bumibiktima sa kanila.

Ayon kay Salceda, ang mahinang ‘cybersecurity’ o proteksiyon laban sa mga ‘scammers’ ay maaaring magbunga ng kawalan ng tiwala sa mga banko ng mga nagdi-deposito sa kanila at kalaunan ay magdesisyong itago na lamang sa ilalim ng kanilang kutson ang pera nila kaysa nakawin ito ng mga ‘online criminals.’

Maghahain agad si Salceda ng resolusyon sa ‘House Committee on Banks and Financial Intermediaries’ upang suriin nito ang antas ng proteksiyon ng mga banko sa bansa sa kanilang mga kliyente, at hiwalay na resolusiyon sa ‘House Committee on Public Accounts’ upang malaman naman ang kahandaan ng mga ‘cybercrime prevention units’ sa ilalim ng batas ng ‘Cybercrime’ ng bansa.

Nanawagan din ang mambabatas sa Senado na aprubahan agad ang House Bill 6768 o ‘Consumer Financial Protection Act,’ na akda niya at ipinasa ng Kamara noon pang Hunyo 2020 at ngayon ay naghihintay ng aksiyon ng mga Senador.

Layunin ng HB 6768 ni Salceda, na ibayong maproteksiyunan ang mga karapatan ng ‘financial consumers’ laban sa mga pinansiyal na pandurugas at pandaraya. Kasama sa mga ‘financial consumers’ ang mga “bumibili, umuupa, o tumatanggap ng mga produkto o serbisyong pinansiyal gaya ng pag-iimpok, pautang, ‘insurance’ o seguro, ‘pre-need’ o plano para sa hinaharap, at mga pamumuhunan at produkto ng mga organisasyong pangkalusugan.

“Nakakalungkot na wala pa tayong kumprehensibong balangkas ng proteksiyon para sa mga gumagamit ng ‘online financial services’ ngayon. Hinaharap ang ganitong mga kaso ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) depende sa situwasyon dahil wala pang batas tungkol dito, kaya walang habas at buong tapang na nambibiktima ang mga ‘scammers’ dahil hindi ito mahaharap agad ng BSP,” paliwanag ni Salceda.

Kasama sa mga natatanging prubisiyon ng HB 6768 ang pagbibigay karapatan sa mga biktima ng ‘cybercrimes’ magreklamo sa BSP na inaatasan namang maghain ng hiwalay kaso laban sa ‘scammers’ kung hindi ito gagawin mismo ng nakasangkapang banko.

“Sadyang kulang pa ang ‘cybersecurity’ at proteksiyon natin laban sa mga pandurugas sa pamamagitan ng ‘online financial services.’ Ang ating mga sistema sa ‘user verification and identification’ ay madaling sagasaan o bale-walain,” puna ni Salceda.

“Tingnan ninyo ang pabalita ng mga banko kaugnay sa mga ‘scam’ at mapapansin ninyong tila sinisisi pa nila ang mga biktima. Parang hindi nila pinahahalagahan ang tunay na dahilan kung bakit sa banko itinatago ng mga tao ang pinaghirapan nilang pera sa halip na itago na lang iyon sa kanilang bahay. Tila binabale-wala rin ng mga banko na nagbabayad ng mahal ang mga tao sa pagpapatago ng pera sa sa kanila na pinagkakakitaan naman ng malaki ng mga banko. Ang pinakasimple ninyong dapat gawin ay ayusin ang proteksiyon sa perang ipinatatago nila sainyo,” payo ni Salceda sa mga banko.