Salceda: Pilipinas malapit nang magkaroon ng sariling ‘space agency’

MALAPIT nang magkaroon ang Pilipinas ng sariling ‘space agency’ gaya ng NASA ng Estados Unidos. Naipasa na ng Kamara kamakailan ang House Bill 8541 (HB 8541) na kilala rin bilang ‘Philippine Space Development Act.’

Binalangkas sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology (DOST) at inihain ni Albay Rep. Joey Salceda sa kong­reso, 297 mamababatas ang bumoto sa HB 8541 na naglalayong magtalaga ng malinaw na ‘Philippine Space Deve­lopment and Utilization Policy’ at lumikha ng Philippine Space Agency (PhilSA).

Ayon kay Salceda pungungunahan at isu­sulong ng PhilSA ang programang ‘space science and technology access and applications and space research’ kasama ang ‘remote sensing’ at pagkalap ng mahahalagang datos kaugnay ng mapanirang mga kalamidad.

Tugon din ito sa lumalaking pangangailangan ng bansa sa se­guridad at integridad ng teritoryo nito bukod sa daan sa kalawakan.

Batas sa balangkas, ang PhilSA na isasailalim sa DOST, ang mangangasiwa sa pagsulong ng mabisang pang­kalawakang prog­ramang naaayon sa mahusay na Philippine Space Policy. Mas bibig­yan naman ng prayo­ridad ang pambansang sequridad, hazard ma­nagement and climate studies, space research, space industry and capacity building, space education and awareness, and international cooperation.