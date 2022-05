Salceda ginawaran ng HEROES Award

Iginawad ng Department of Science and Technology (DOST) nitong Martes kay Albay 2nd District Rep. Joey Sarte Salceda, ang kauna-unahang HEROES Award nito bilang pagkilala sa “walang kapagurang pagsusumikap na lumikha at isulong ang mahahalagang batas kaugnay sa sensiya, teknolohiya at makahulugang pagbabago sa bansa.”

Ang HEROES ay daglat ng ‘House [of Representatives] Exponents of Responsive and Outstanding Engagement in Science.’ Ang parangal ay pormal at personal na iginawad kay Salceda ni DOST Secretary Fortunato De La Peña sa isang palatuntunang ginanap sa Marison Plaza Hotel dito sa Legazpi City. Kasama sa mga saumaksi sina PAGASA Administrator Vicente Malano, USECs Renato U. Solidum, Jr at Jun Dalida, at mga lokal na mga opisyal.

Ginanap ang parangal kasunod ng pasinaya sa bagong gusali ng PAGASA (Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration) sa Washington Drive, Barangay Cruzada dito. Si Salceda ang humanap ng pundo para sa naturang gusali ng PAGASA na nasa ilalim ng DOST.

Ayon kay Secretary De La Peña, “panghabang panahong tatanawing utang na loob” ng DOST ang mahahalagang batas na ambag ni Salceda sa ‘science and technology’ at mga programa at proyektong kaugnay nito. Naging pangunahing tagasulong ng “ST sector agenda” sa Kongreso ang mambabatas na siyang chairman ng House Ways and Means Committee, tungo sa pambansang pag-unlad.

“Ang karangalang iginawad sa akin ay patunay lamang sa masinop naming pagsusumikap. Sadyang masidhing pagaaral ang kailangan sa paglikha ng mga ‘science legislations.’ Nagsisikap ako upang tiyaking mauunawaan ng mga kasamahan ko at ng publiko and ang mga batas, panuntunan at programang kaakibat ng sensiya. Natutuwa ako sa parangal na ito dahil kinikilala nito ang kahalagahan ng ‘data-driven policymaking,’” dagdag niya.

Pangunahing binalangkas at inakda ni Salceda ang ‘Philippine Space Agency Act (Republic Act 11363)’ at ilan pang ibang panukalang batas na naghihintay na maipasa ng Kongreso, kasama ang panukalang ‘Charter of the Virology Institute of the Philippines (VIP),’ ang paglikha ng ‘Center for Disease Control and Prevention,’ ang ‘Science for Change Program,’ ang ‘National Policy on Access to Philippine Genetic Resources,’ ang ‘Philippine Nuclear Regulation Commission Charter,’ ang Charter ng ‘Atomic Regulatory Commission,’ at ang pagtatatag ng sangay ng ‘Philippine Science High School’ sa Daraga, Albay.

Masugid din niyang isinulong ang ‘research and development and higher-technology incentives’ sa ilalim ng ‘Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act,’ na nilagdaan at isinabatas ni Pangulong Duterte kamakailan. Inamuki din niya ang Kongreso na ipasa agad ang mga panukalang batas na itinutulak ng DOST gaya ng inakda niyang ‘Science for Change Program (S4CP)’ at ‘VIP charter.’

Nagpahayag ng panghihinayang si Salceda sa kapabayaan ng Kongreso sa suportahan ang ilang mahahalagang panukalang batas kaugnay sa sensiya at teknolohiya, na ayon sa kanya ay dapat nakatulong sa bansa sa larangan ng pananaliksik at ‘disease control’ o pagpigil sa mga sakit.

“Nakakahiya na hindi namin napunduhan ang ‘Virology Institute’ sa 2022 badyet natin dahil hindi napagtibay ng Senado ang ‘VIP Charter,’ at ang S4CP na aprubado na ng ‘Economic Development Cluster’ ng Gabinete. Naniniwala akong maipapasa din ito ang mga ito ng Kongreso bago ito magtapos sa Hunyo,” pahayag niya.

Ayon kay Salceda,”malalabanan ng VIP Charter ang mga susunod na pandemya,” at maselang papel naman ang gagampanan ng S4CP sa pag-unlad ng bansa. “Nakasakay sa pangangasiwang nakabatay sa siyensa ang katuparan ng mahalaga nating mga ambisyon at pangarap,” madiin niyang pahayag.