Salceda gagawaran ng DOST HEROES Award

Pararangalan ng Department of Science and Technology (DOST) si Albay Rep. Joey Sarte Salceda ngayong Enero ng kauna-unahang ‘HEROES Award’ nito.

Ang HEROES ay tumatayo sa ‘House [of Representatives] Exponents of Responsive and Outstanding Engagement in Science.’ Ang parangal ay bilang pagkilala sa napakahalaga at walang pagod na pagsusumikap ni Salceda sa pagsulong sa makabuluhang mga batas na batay sa ‘sensiya, teknolohiya at malikhaing mga pagbabago.’

Sa kanyang liham sa mambabatas , sinabi ni DOST Secretary Fortunato T. De La Peña na tapat at walang katapusang nagpapasalamat ang kanilang ahensiya sa maraming makabuluhang ambag ni Salceda sa STI at iba pa nilang mga programa at proyekto.

Bilang tugon, sinabi naman ni Salceda na siyang chairman ng House Ways and Means Committee na nabigla at natutuwa siya sa pagkilala at parangal sa kanya na nagpapatunay din sa kanilang mga pagsusumikap bilang mambabatas.

“Masusi at malawak na mga pag-aaral ang kailangan sa pagbalangkas ng mga batas kaugnay sa sensiya. Tunay na seryusong nagtatrabaho ako upang maipaunawa sa mga kasamahan ko at sa publiko ang kahalagahan ng mga batas at panuntunan kaugnay sa sensiya. Lubha din akong nasisiyahan sa parangal na ito dahil kinikilala nito ang mga pagsisikap naming itaguyod ang ‘science-based, data-driven policy making,” dagdag niya.

Si Salceda ang pangunahin bumalangkas at may-akda ng Philippine Space Agency Act (Republic Act 11363) at iba pang katulad nitong mga panukalang batas na naghihintay ng aksiyon sa Kongreso, pati na ang “Virology Institute of the Philippines (VIP) Charter, Center for Disease Control and Prevention Act, Science for Change Program (S4CP) Act, National Policy on Access to Philippine Genetic Resources, Philippine Nuclear Regulation Commission Charter, Atomic Regulatory Commission Charter” at ang pagtatatag ng sangay ng Philippine Science High School sa Daraga, Albay.

Masugid din niyang isinusulong ang ‘research and development and higher-technology incentives’ sa ilalim ng ‘Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act.’

Kasunod ng paghayag sa HEROES Award ay iginiit ni Salceda sa Kongreso na ipasa agad ang mga isinusulong na mga programa ng DOST sa ilalim ng S4CP at ‘charter’ ng VIP, at katulad nilang mga programa sa mga larangan ng pananaliksik at paglaban sa sakit.

“Nakakahiya ngang hindi napunduhan ang Virology Institute sa 2022 badyet dahil hindi naaprubahan ng Senado ang VIP Charter at ang S4CP na aprubado na sa Economic Development Cluster ng Gabinete ngunit naniniwala akong maipapasa ang mga ito bago magsara ang Kongreso sa Hunyo,” pahayag ni Salceda.

“Makakatulong ng malaki ang VIP sa paglaban natin sa susunod na mga pandemya. Ang S4CP ay sadyang kailangan sa pagbangon at pagunlad ng ating ekonomiya. Nasa balikat ng ‘science-based governance’ ang katuparan ng ating mga makabuluhang pangarap,” dagdag ni Salceda.