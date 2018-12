Salary increase ng taga-gobyerno ipit sa reenacted budget

Malabong matanggap agad ng mga kawani ng gobyerno ang ikaapat na tranch ng salary standardization law dahil sa nabigong pagpasa ng mga mambabatas sa P3.757 trilyong panukalang budget ng pamahalaan para sa taong 2019.

Sinabi ni Budget Secretary Benjamin Diok­no na apektado ng nabiting 2019 national budget ang dagdag na suweldo ng mga kawani ng gobyerno kabilang na dito ang mga military personnel, mga guro at pulis.

“Salary adjustments for civilian and military personnel which are programmed for 2019 will have to wait. I repeat: the fourth tranche of the salary standardization for go­vernment employees will be deferred until such time the 2019 General Appropriations Act is passed into law,” ani Diokno.

Dahil gagamit ang gobyerno ng reenacted budget o ang 2018 General Appropriations Act (GAA), sinabi ni Diokno na hindi rin mapopondohan ang mga bagong proyekto sa u­nang quarter ng taon.

Hindi aniya maaaring pondohan sa ree­nacted budget ang kaparehong proyekto na nakalinya para sa taong ito.

Umaasa aniya ang Ehekutibo na matatauhan ang mga mambabatas at ipasa ang 2019 proposed budget sa Enero para agad na makakilos ang gobyerno para sa mga serbis­yong dapat matanggap ng mga mamamayan.

Naantala ang pagpapatibay ng Kamara sa panukalang P3.757 trilyong budget sa susunod na taon matapos na patalsikin ni dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo si Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez bilang House Speaker noong Hulyo.

Noong Nobyembre lamang inakyat ng Kamara sa Senado ang panukalang budget kaya’t nagahol sa oras ang Mataas na Kapulungan.

Nangako naman ang liderato ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na agad nila itong tatalakayin sa pagbabalik ng sesyon sa Enero.