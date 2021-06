Salamat Senador Ping, salamat Senado

Side trip muna uli tayo guys!

Mas mainam kasi na magkaroon din tayo ng iba’t ibang bagay na pinag-uusapan ngayon tayo ay nasa panahon pa rin ng pandemya dahil nga limitado pa rin naman ang ating galaw kung pagpihit ng manibela ang pag-uusapan.

Kabilang sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon ay ang bakuna laban sa COVID-19 dahil na rin nga sa deklarasyon ng mga eksperto na ito pa lamang ang ating magagamit bilang proteksiyon at lunas sa nabanggit na karamdaman.

Ang matindi pa rito, ayon pa rin sa mga eksperto, ang pinakamabisang bakuna ay kung ano ang naririyan.

Sa mga impormasyong ipinapalabas ng DOH, lumagpas na sa 2 milyon ang bilang ng mga adult na ganap nang bakunado pero kung ang mga bata o tinedyer ang pag-uusapan, ni isa ay wala pang lumalabas sa talaan dahil hindi pa ito inuumpisahan.

Ang sabi ng mga taga-ehekutibo sa mga senador noong huling pagdinig ng Senado sa vaccination program ng gobyerno, nangangailangan daw sila ng dagdag na P25 bilyon para sa bakuna sa mga tinedyer.

At dahil wala namang pera ang gobyerno na agarang magagamit sa naturang pangangailangan, ang naturang halaga ay lilikumin daw sa pamamagitan ng panibago na namang pangungutang, dagdag sa P57.3 bilyon na nauna nang inutang.

Pero siyempre, ang mga ganyang galawan ng gobyerno ay hindi naman awtomatikong matutupad dahil kabilang sa mga obligasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Kamara at Senado, ay kaliskisan ang mga ito.

At ‘yun nga, sa pagtatanong ni Senador Ping Lacson sa nabanggit na pagdinig na idinaos noong Hunyo 15, umamin ang mga kinatawan ng Malacanang na ang nabanggit na halaga ay sa susunod na taon pa nila kailangan.

Pero hindi doon natapos ang hirit na dagdag na P25 bilyon para ibili ng bakuna ng mga kabataan dahil sa pagsisiyasat ni Senador Ping, puwede na palang mabili ang bakuna para sa mga kabataan kahit na katigan ang naturang halaga.

Nadiskubri kasi ni Senador Ping na puwede ng bumili ng bakuna para sa kabataan kahit wala na ang dagdag na P25 bilyon batay sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority (PSA) na nagsabing nasa P30.462 bilyon lamang ang kailangan para ganap na makapagbakuna ng 68.2 milyong adult Filipinos ngayong taon.

Eto guys ang paliwanag ni Senador Ping diyan;

“Figures from the PSA as of March 28 this year shows the Philippines’ midyear population will reach 110,198,654 by July 1. Of this, 62 percent or 68.323 million are adults. If we multiply this by P446 per dose, including logistical costs, we will need about P30.472 billion to inoculate our adult Filipinos. Thus the difference of P26.83 billion is more than enough to cover the P25-billion requirement to procure the vaccines for our minors.”

Maliwanag pa sa sikat ng araw na kung ito ang pagbabatayan na dapat din naman dahil nga PSA na mismo ang nagsabi, na hindi na kailangan ang dagdag pang P25 bilyon na tinutukoy ng pamahalaan.

Kahit pa nga daw umabot sa 83.8 milyong adult Filipinos ang bakunahan base sa datus ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) sa halagang P446 bawat dose kabilang na ang logistical requirements, aabot lamang sa P37.374 bilyon ang magagastos na mababang mababa pa rin kumpara sa P57.3 bilyon na nautang na.

Inaral ni Senador Ping ang nabanggit na datus sa hangarin na rin na masinop ang mga pondo ng gobyerno upang ang mga ito ay magamit ng tama at makatuwiran bunga ng umiiral na pandemya na naging dahilan upang lahat ay maghigpit ng sinturon.

Mabuti nga lamang at mayroon tayong Ping Lacson at mayroon ding Senado na nakahandang tumupad sa tungkuling aralin at basahin ang galaw ng ehekutibo sa usapin ng pananalapi kung kinakailangan.

Kung walang ganito, saan kaya tayo pupulutin?