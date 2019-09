Salamat sa suporta ng Pagcor

BILIB talaga ako at saludo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor), Philippine Sports Commission (PSC) at Philippine Olympic Committee (POC) na full support sa ating mga atleta partikular na sa mga kabataan na pag-asa ng ating bayan.

Ang Pagcor, PSC at POC ang malaki ang gagampanang role para sa matagumpay na pagdaraos sa taong ito sa bansa na 30th Southeast Asian Games 2019 kung saan ang inyong lingkod ay kasama na lalaban sa ating pambansang koponan.

Maraming salamat po PSC chairman William ‘Butch’ Ramirez, Commissioners Charles Raymond Maxey, Ramon Fernandez, Fatima Calie Kiram at Arnold Agustin, POC president Cong. Bambol Tolentino, Pagcor chairman Andrea Domingo, Pagcor VP for Marketing Jimmy Bondoc at Pagcor Senior Manager Eric Balcos.

Sana marami pa po kayong matulungan na mga atleta natin.

Maraming salamat kina Rosulo Cabusora at Anthony Ramos na suportado ang kampanya natin sa World Seniors Chess Championships kung saan nagbigay na ng go signal si Ms. Lyne Ramos, chairman of the board ng Dreamworks Worldwide (Core of Dreams).

Pati kina NCFP chairman/president Cong. Butch Pichay at NCFP executive director Red Dumuk.

Thank you din kina pareng Ed Andaya (Peoples Tonight), pareng Arman Armero (Manila Standard), pareng Edwin Rollon (Balita) at sa aking sports editor Ferdz Delos Santos na naimbitahan tayo kamakailan sa TOPS ‘Usapang Sports’ sa National Press Club.

***

Napahanga ako sa full support nina Ms. China Aurelio at Ms. Mimi Casas ng Open Kitchen Rockwell Business Center-Sheridan sa Mandaluyong City na nagsisilbing host ng grassroots chess competition sa bansa.

Bukod sa libreng venue ay nagpakain pa ng mga technical staff sa IM Joel Banawa Chess Cup kamakailan at nagbigay ng libreng mineral water at cookies sa lahat ng sumali.

May kabuuang 142 player ang lumahok sa 14 years old and below kiddies tournament habang 26 player naman ang nasilayan sa juniors division kung saan nag-provide naman ng Pocari Sweat si Ma’am Emz Ferrosuelo sa mga kalahok at nagbigay naman ng ChiliJuan si Sir Jerome Intac.

***

Sa Disyembre 14, Sabado, ang aking dating teammate sa pambansang koponan na si Woman FIDE Master Sherie Joy Lomibao-Beltran ang mag-sponsor ng 14 years old and below kiddies tournament at women’s open tournament.

Ayon kay Genghis K. Imperial, ipapatupad ang 7-round Swiss system, 20 minutes plus five seconds delay mode sa FIDE rated event.

Bukod sa cash prizes, trophies, medals ay may Samsung tablet at Michael Kors watches ang naghihintay sa mga magwawagi. Punong-abala rito ang Open Kitchen sa pakikipagtulungan ng Fortezza Travel Tours.